法務部視導士檢司法保護 為溫暖有感的柔性司法鼓舞打氣

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

法務部保護司專門委員張哲銘於今（14）日率領工作團隊至士林地檢署進行114年司法保護業務評鑑，本次評鑑包含觀護、更生保護及犯罪被害人保護等業務，由檢察長張云綺親自接待，張云綺感謝法務部保護司長期以來對士檢司法保護業務的指導與支持，給予第一線工作團隊鼓舞打氣。

本次由士檢主任觀護人許瑜庭、主委謝禎煥及輔導理事長林徐阿梅等人陪同張哲銘到淡水參訪趕路的雁全人關懷協會附設「弟兄之家」。

更保士林分會自92年起共轉介201位更生人至該處戒除酒癮及毒癮，其中更生人小怪提到求學時期受同儕鼓動而沈迷毒品，曾經亮刀恐嚇不離不棄的母親，「弟兄之家」讓他有改變的力量，小怪陽光外向，侃侃而談他未來想在協會工作，用自己的經歷來點醒更多人，現在他能重新感受到生命的美好。

張云綺表示，毒癮及酒癮不但影響個人的身心健康，對社會問題及公共安全不容小覷，戒除毒癮及酒癮是一項長期艱困的工作，光靠意志力不足於戒癮，惟有尋求專業戒癮治療，才能重回正軌。

士檢表示，法務部致力於推動溫暖有感的柔性司法，對於個人提供綿密的保護措施，連結更保、犯保及觀護三大支柱，輔導更生人早日復歸社會，協助馨生人撫平傷痛，面對未來生活，對社會的安定，影響至深且鉅。

照片來源：士林地檢署

