法務部調查人員特考刪身高限制 今年起適用

記者吳典叡／臺北報導

考試院會今（29）日通過公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試規則第10條、第5條附表二、第6條附表三修正草案，三等考試資訊科學組修正部分應試專業科目，並刪除本考試身高限制，自115年考試開始適用。

考試院說，用人機關法務部調查局為因應資安事件調查及數位鑑識的實務工作所需，相關人員需熟悉各作業系統底層技術與應用等基礎知能，以利投入資訊安全調查實務工作，因此，將三等考試資訊科學組應試專業科目「系統分析與設計」修正為「作業系統及系統程式」。

考試院表示，過去調查人員應考人，男性身高不及155公分，女性不及150公分者，為體格檢查不合格。但是，用人機關審酌社會環境變遷，衡酌身高非執行勤務的關鍵因素，相關工作職能需求尚可透過其他方式強化補足或篩汰不適任人員，因此，刪除本考試體格檢查身高限制。

考試院進一步說，115年調查特考預訂於4月28日至5月7日受理報名，8月8日至9日舉行考試，請有意從事調查防制工作者留意報名時程，踴躍報考。