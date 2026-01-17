法務部長稱讚「更生年貨大街」 更生人創業成果豐碩

更生人阿源與女友創業成功，開始新人生。

再過一個月就是農曆春節！一年一度的更生年貨大街今（17）日在臺中市西屯區市政路及黎明路交六廣場舉辦，200餘個攤位布滿年貨用品、食品。法務部長鄭銘謙率同次長、各地檢署檢察長及更生保護會董事長張斗輝等人到現場致意和鼓勵。時近年節，各攤位銷售採購興隆，賣杏仁茶、油條的更生人「阿源」也創業成功，在現場擺攤，備料一桶一桶賣完，生意熱絡。

法務部長鄭銘謙致詞表示，馬年即將到來，更保協會陪伴所有更生人走向新人生。支持更生人有3股力量，分別是家人的愛、穩定的工作和社會的接納支持，更保將持續將這3股力量凝聚在一起。更保董事長張斗輝表示，資料顯示這2年的再犯率持續降低，已經到了14%，更保將繼續努力，結合民間力量，達成社會安全網，讓復歸社會更加安全溫暖。

法務部長鄭銘謙率同次長、各地檢署檢察長等人到現場致意。

更保台中分會表示，更生年貨大街是聚焦創業輔導與技能培訓成果，打造全國最大更生市集，集結全國各地透過創業貸款或自行創業之更生人優質商品進行展售，今年年貨大街共設置更生朋友攤商、關懷攤、關懷宣導攤位宣導共計222攤，規模盛大，充分展現更生保護服務之深度與廣度。

法務部長（右5）說台中「更生年貨大街」很讚。

最具更生人創業的代表創業賣杏仁茶的更生藝術家阿源的故事。阿源年少輟學、誤入歧途，在毒品誘惑中逐步迷失自我，最終因販賣毒品入獄，19年6個月的刑期，成為他生命中最沉重的代價。服刑期間，阿源母親始終不曾放棄阿源。即便因過勞導致腎衰竭，手術甦醒後仍抱病前來探監。為了回報親恩，阿源從戒菸開始鍛鍊意志，為擺脫毒品枷鎖踏出第一步，並立志以行動重新做人。

在監所中，阿源接觸到「雕塑心靈之美技訓班」，透過藝術重新認識自己。14年間，他投入水墨、膠彩、油畫與漆藝創作，累積42件獲獎作品，並入選歷屆更生美展。出監後，現實世界並不容易，生計壓力與社會眼光，都是重新開始的考驗。此時，知心女友小溱走進他的生命。阿源與小溱兩人共同經營的「古早味杏仁茶溱源小舖」，杏仁茶遵循傳統工法、慢火熬煮，過程繁複卻不取巧。阿源申請更生保護會圓夢創業貸款，作為自立更生的重要基礎，在台中建國、大智市場、各黃昏市場擺攤販賣，胼手胝足、努力重新開始自己的人生。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

