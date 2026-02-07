法務部長與台中250位馨生人溫馨圍爐 柔性司法過年加碼不打烊

犯保協會台中分會今日舉辦「駿馬奔騰 賀新春」新春關懷餐會。（台中犯保提供）

春節腳步近了！犯保協會台中分會今(7)日舉辦「駿馬奔騰 賀新春」新春關懷餐會，邀請95個家庭共250位馨生人齊聚一堂，在充滿年味與祝福的氛圍中，共度新春佳節。法務部長鄭銘謙、犯保協會董事長張斗輝等人特地南下與馨生家庭一同圍爐聚餐，許多馨生家庭孩童收到部長親贈的紅包，充滿喜悅，現場表演活動更是帶動溫暖的年節氣氛。

法務部長鄭銘謙表示，傷痛往往不是一時之間就能走過的，重要的是，在這段過程中，有陪伴與支持的力量。法務部將持續與犯保協會站在一起，陪伴馨生人走過艱難的時刻，期盼在這份溫暖的支持中，大家能逐漸找回生活的力量，讓每一位馨生人，都能安心生活，這是推動柔性司法的初衷。

法務部長到每一桌與馨生人噓寒問暖。（台中犯保提供）

犯保協會台中分會主任委員楊銷樺表示，透過新春關懷餐會的舉辦，不僅希望讓馨生家庭感受到社會的溫暖陪伴，也期盼在年節團圓的時刻，陪伴馨生人走出生命低潮、重拾對未來的信心。

馨生家庭孩童收到紅包快樂與部長爺爺合照。（台中犯保提供）

台中高分檢檢察長林錦村、台中地檢署檢察長張介欽等人也親臨現場，與馨生家庭一同圍爐聚餐。犯保協會台中分會也為到場的每戶馨生家庭致贈一份新春紅包，期盼馨生人在新的一年迎向希望、平安順遂。現場活動內容豐富多元，安排國樂團體演奏、傳統川劇變臉及趣味氣球表演、摸彩等精彩節目。

