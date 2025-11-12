法務部雙11法拍會「賣飛機」！遠航客機240萬拍定 比豪華轎車還便宜

雙11商機出現了特別的商品，法務部行政執行署搶1111商機，全台各地分署拍賣包含土地、虛擬貨幣及各式動產不動產，而最亮眼的法拍物竟然是飛機。被法拍的遠東航空MD-82客機，最後以接近底標得240萬拍定賣出，比豪華轎車的價格更便宜，得主是一間航太工程公司。

停靠費高昂！MD-82客機再被法拍 買家是航太工程公司

1111商機，法務部行政執行署也來湊一腳喊價法拍，豪車名錶，金條、名牌包不稀奇，這回竟然還有「兩架飛機」。遠東航空MD-82客機多次法拍，最初底價672萬，2021年一度由精密實業450萬得標，但光停靠費用就高達900萬，欠費再度被法拍，今年1111光棍節底價230萬4000元，最後240萬拍定成交。

廣告 廣告

遠東航空MD-82客機再被法拍，本次買主是買家是航太工程公司。圖／台視新聞

一架飛機比豪華轎車還便宜，超出民眾平常購物的想像空間。法務部透露，買家是一間航太工程公司，但拍定人並未明確告知標下客機的用途，買飛機的投標人則低調地說有和客戶簽保密協定。

涉遠東航空掏空案 張綱維一審判刑14年

遠航2019年爆發財務危機，董事長張綱維也捲入掏空案，一審遭判14年徒刑，飛機本身的價值不說，光是背景故事就很特別。而本次法拍的兩架飛機只有一架賣出，另外一架MD83客機則是再度流標，只是法拍真的是讓人開了眼界！

台北／李若慈、饒永忠 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

遠航2客機遭拍賣 底價500萬「比豪車便宜」

欠稅超過500萬！ 宜蘭渡假村10戶房產遭法拍4戶

詐團不法獲利逾30億 主嫌8豪車法拍「一字排開」超吸睛