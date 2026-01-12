法務部：若羈押事由刪除串供 嚴重侵害社會安全

（中央社記者王揚宇台北12日電）民眾黨團提案刪除刑事訴訟法「勾串共犯或證人」的羈押事由，引發討論。法務部今天表示，刪除勾串共犯或證人之虞的羈押事由，將使司法難以發揮功能，真實發現受阻、刑罰權落空，社會安全與民眾權益都將遭到嚴重侵害。

立法院司法及法制委員會上午邀請考試院秘書長劉建忻、銓敘部長施能傑等人對「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案之具體執行措施」進行專題報告，以及審查朝野立委所提刑事訴訟法修法版本。

立法院會去年三讀修正公務人員退休資遣撫卹法部分條文，自民國113年起停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在消費者物價指數（CPI）累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。

銓敘部指出，因為有將近18萬已退休公務人員的退休所得替代率需重新審定，正依新修正規定調整作業系統，時程推估約需半年。

國民黨立委吳宗憲質詢說，尊重銓敘部的說法，但以現在的電腦效能為何需要6個月，要求銓敘部每個月提交進度報告。

此外，行政院、考試院針對停砍年金法案，先後遞狀聲請釋憲與暫時處分。民進黨立委吳思瑤質詢指出，民進黨團支持行政院、考試院捍衛憲政秩序、年金永續及世代正義，民進黨團也將在本週或下週遞案。

關於刑事訴訟法修法部分，台灣民眾黨立法院黨團提出刑事訴訟法第93條及第101條條文修正草案，強調為確保羈押的最後手段性、強化人權保障及遵循無罪推定憲法原則，刪除勾串共犯或證人的羈押事由，明定無其他替代手段且有具體事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得以羈押等。

法務部書面報告指出，羈押制度的核心目的，在於防止被告逃亡及保全證據，以確保國家刑罰權，因此刪除勾串的法定羈押事由，無法即時保全證據，且目前無替代措施可防止勾串，刪除該羈押事由，嚴重影響打擊犯罪及向上溯源。

法務部表示，司法是社會正義最後一道防線，法律制度應發揮捍衛社會安全，保障民眾權益及抗衡犯罪的功能。刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押事由，將使司法難以發揮功能，真實發現受阻、刑罰權落空，社會安全與民眾權益都將遭到嚴重侵害。（編輯：萬淑彰）1150112