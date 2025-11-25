法務部「透明晶質獎」揭曉 北捷獲特優機關
[NOWnews今日新聞] 第3屆法務部主辦的「透明晶質獎」頒獎典禮今（25）日在國家圖書館國際會議廳舉辦。台北市政府捷運工程局以機關整體廉能經營成果榮獲「特優機關」，由鄭德發局長代表受獎。
鄭德發表示，台北市捷運局以「廉潔築基、捷行無阻」為團隊工作理念與目標，並以土地開發資訊對等與制度正義、首創友善租售管理平台及全方位材料品質防禦網等措施，面對龐大且複雜的工程規模，透過「專業傳承」、「堅持信念」及「逐夢踏實」三大治理主軸推行廉能治理。
北市捷運局說明，該局著重土地開發決策的資訊對等與制度設計衡平性，包括開發案資料全面於官網公開，確保潛在投資人充分了解招商內容；率先於106年成立「C1/D1廉政平臺」，促進全民監督，開創市府重大工程廉政監督新頁；同時制定權益分配及權益轉換開發大樓總權值估價等標準作業程序。捷運局透過跨域治理與公私協力，111年至113年間累計完成4件開發案投資簽約，為本府分回權值達124億餘元。
捷運局進一步說明，為有效管理逾2,000戶公有不動產，建置「土地開發房屋網」與「承租戶服務網」，以強化資產管理透明度及達成便民高效目標，承租戶除可即時線上報修、查詢繳租紀錄外，房屋網另提供給一般民眾線上領投標電子化作業；同時導入虛擬帳戶系統，有效增強資金管理的透明度與安全性。今（114）年更首度納入線上直播開標作業，進一步強化聯開宅標租作業之公開、公平與公正性。
捷運局指出，該局早已採取「超前部署、邊境管制」策略，且為全國唯一建立材料品質全方位管理及防弊體系的工程機關。捷運局的中央實驗室位居全國工程機關中認證時間最早、領域最廣的領先地位，並實施E化管理、量測自動化及大數據分析，有效找出品管盲點，降低材料不合格率；同時獨創鋼筋、混凝土等供料商品質評鑑制度，落實源頭管理，邊境管制，提升供料品質及防止弊端。捷運局提及，也因嚴謹的檢測程序與高效嚇阻力，中央實驗室獲法務部廉政署、行政院公共工程委員會等機關指定為訓練觀摩單位，有效展現機關廉能形象，使廉潔種子擴散全國。
捷運局強調，將廉政風險控管貫徹於捷運工程全生命週期，從規劃設計、用地取得、材料施工履約到公有不動產租售業務，各階段皆建立透明化策進作為，經評審委員嚴謹審核後，始獲此榮譽。捷運局將持續以誠信、專業與創新為本，推動城市捷運建設發展，打造安全、便捷且永續的運輸環境。
