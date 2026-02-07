法印管樂團108位團員齊聚大東文化藝術中心 溫馨演出

由社團法人台灣信徹蓮池功德會與法印管樂團攜手舉辦的《法印遊台灣》感恩音樂會，今（七）日下午三時於高雄大東文化藝術中心溫馨登場。(見圖)

該音樂會以「音樂行腳」為主題，集結「青少年、成人、樂齡長輩及新住民姐妹」等共一百零八位團員，跨越世代與文化差異，以音樂展現台灣土地的生命力與功德會多年深耕社區、推動多元培力的成果。

音樂會上半場由法印樂齡學堂揭開序幕，這群平均年齡加總高達三千八百二十歲的銀髮學員，演出《鼓動希望的心》，手持非洲鼓、鈴鼓、水桶及竹竿及烏克麗麗彈唱，敲擊彈唱出充滿節奏感的旋律，展現「老有所用、藝有所長」的動人風采，獲得現場熱烈掌聲；法印舞蹈團由新住民姊妹與子女共同演出，帶來《心的旅程》，透過舞蹈串連多元文化，分享在台灣生活、學習與成長的生命故事；獨一無二的新住民第二代的青少年管樂團呈現在台快樂學習的好心情！

下半場由五十二位管樂團員展開「行腳台灣」音樂巡禮，從《快樂的出帆》到《馬蘭姑娘》，串連高雄、台南、溪頭、基隆、宜蘭與台東等地的人文風情，並穿插象徵世代傳承的「祖孫串場」，為音樂會增添溫馨情感。

信徹禪寺導師徹宗上人表示，《法印遊台灣》期盼讓音樂走進社會，在服務中培養學員能力，將慈悲與喜悅散播至各個角落。

該音樂會感謝公益信託巴巴慈善基金黃董事長、功學社關係企業社會福利基金會曹梨花董事、全興紙器有限公司李慶隆董事長等企業支持。

法印管樂團、樂齡據點、新住民姊妹三大服務據點，今年三月一日正式開課，誠摯邀請有興趣的民眾加入，共同以音樂行善，為台灣注入更多溫暖力量。