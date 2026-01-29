法商首筆授權金入袋 晶鑽生醫1月營收將創新高
〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃專注於醫美的晶鑽生醫(6815)今(29)日公告，已正式收到授權夥伴法商菲洛嘉(LABORATOIRES FILL-MED)的首筆授權金(Upfront Payment)200萬歐元(約新台幣7500萬元)，並將認列於元月營收。此舉代表雙方全球策略合作正式啟動，而晶鑽生醫的自有品牌「妮芙蕾(NeoFilera)」(俗稱澎怦針)將在國際市場與大廠同台較勁。
晶鑽生醫董事長謝佳憲表示，菲洛嘉是歐洲歷史悠久的專業醫美藥廠，長期深耕皮膚科與醫學美容領域，產品行銷全球超過80個國家，在專業醫師市場具高度影響力。本次合作將結合該公司既有全球通路與法規經驗，以及晶鑽生醫在材料研發、製程與創新產品平台之優勢，共同推進多項醫美產品於國際市場之開發與上市。
除本次200萬歐元簽約金外，謝佳憲表示，未來依雙方合作進展，晶鑽生醫將可享有階段里程碑金及妮芙蕾的銷售分潤，隨著產品開發進度與市場推廣成果逐步實現，第一次簽約金將在本月入帳，推升公司單月營收突破1億元、創單月新高。
謝佳憲表示，首筆簽約金入帳代表國際合作夥伴對晶鑽生醫研發能力、產品差異化與臨床潛力具高度信心。這不僅是重要的商業成果，更是晶鑽生醫邁向國際舞台的重要里程碑。而此筆資金將優先投入於研發升級、臨床驗證、GMP產線擴充及國際法規佈局，加速產品推進歐洲及全球主要醫美市場，並同步強化後續量產與品質體系建置。
謝佳憲指出，去年公司代理業務佔營收比重6成，自有品牌包括線材、保養品、童顏針合計佔4成，由於公司將積極轉型成研發型公司，今年起自有品牌比重將逐漸提高，今年將增至5成以上。
