法回收廢棄牡蠣殼 再製成瓷器、鋪路材料

拿出小刀，將挖出來的牡蠣送到嘴裡品嘗，這是法國人在過節時的家庭必備佳餚，每人每年平均消費約有24顆牡蠣。但節慶過後，成千上萬的牡蠣空殼，只能被當成垃圾，掩埋或焚燒處理，產生顆粒物和二氧化碳量，也相當驚人。

外媒《法蘭西24》報導，法國每年生產的15萬噸牡蠣中，有95%的牡蠣殼都被丟棄。光是從牡蠣養殖端，要出售給客戶前，就要先經過一輪的篩選，其中10%的牡蠣，最終會因為品質不好，遭到淘汰，導致只有第1輪淘汰的空殼，就已經堆積如山。

牡蠣養殖業者戴瓦勒斯說，「我們會拿它們互相敲打，如果聲音清脆，像敲擊石頭一樣，表示它是活的，如果聲音空洞，像是這個牡蠣有點壞了，我們就會把它們丟掉。」

現在有一間新創企業，與牡蠣養殖業者合作，回收這些廢棄的牡蠣殼。企業會將空殼先運送到距離養殖場，約1小時車程外的工廠中，使用中古設備，將牡蠣殼進行清洗、研磨成粉末後，再重新加工，製作成瓷器。

將牡蠣殼製作成瓷器的靈感，來自於牡蠣殼內層、宛如珍珠般的光澤，新創企業請來陶藝師，將磨成粉的牡蠣殼，混合黏土，手工製作出富有海洋氣息的餐具，受到米其林的星級餐廳的愛用、好評。

陶瓷餐具生產企業共同創辦人加伯理奧說，「這是我們製作的牡蠣殼造型餐具之一，它深受廚師們的喜愛，當我們要開發牡蠣殼作成瓷器時 ，就開始進行各種測試，發現牡蠣殼有很多被忽視的特點和特性。」

此外，牡蠣殼還具有透水的特性，法國莫萊夫里耶市就利用牡蠣殼混合水泥，鋪設道路或停車場，讓雨水能快速滲入地下，達成節能減碳、都市降溫、海綿城市、減少積水等永續目標，符合永續發展的ESG精神。

莫萊夫里耶城市計畫部副部長圖澤說，「你現在走在用牡蠣殼鋪成的人行道上，30%是用牡蠣殼，水會直接滲入地底，最後流進含水層，而這是用瀝青鋪的路面，水就流走了。」

儘管混用牡蠣殼鋪設的路面，有利於城市減少排碳，但比起用瀝青鋪設路面，成本卻是使用瀝青的3倍，讓牡蠣殼道路的運用，還無法全面普及。

去（2025）年，這家新創企業回收的牡蠣殼達到4000噸，未來幾年，企業打算持續增加回收量，達到4萬噸。只是，目前企業合作回收的牡蠣殼，來自於牡蠣養殖業者，一般家庭丟棄的牡蠣殼，依舊難以統一回收。