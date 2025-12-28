法國一代性感女星碧姬芭杜過世⋯上個月才被誤傳死訊

Kino. Brigitte Bardot , 1950er, 1950s, Bardot, Brigitte, Film Star, French, Portrait, posing, Brigitte Bardot, 1950er, 1950s, Bardot, Brigitte, Film Star, French, Portrait, posing, Brigitte Bardot. (Photo by FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images)

法國資深女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）過世，享耆壽91歲。她近年來鮮少在公眾場合露面，但她在十月因病入院治療，但在11月發表聲明否認去世傳聞。沒想到碧姬芭杜基金會今（28）日發聲明宣布噩耗，「她是一位享譽全球的演員與歌手，曾選擇放棄備受矚目的演藝生涯，將一生的時間與精力投入動物福利以及基金會的工作。」

碧姬芭杜出生於巴黎富裕而傳統的天主教家庭，學習芭蕾的她後來從事模特兒工作，年僅15歲便登上《Elle》雜誌封面，也獲得電影演出邀約。在一次試鏡中，她與導演羅傑瓦迪姆（Roger Vadim）相識，瓦迪姆，並在1952年、年滿18歲之際結婚。

當時大多演出小角色的碧姬芭杜，1956年主演《上帝創造女人》一舉成名，該片由她當時的丈夫羅傑瓦迪姆執導，電影大膽展現女性慾望與自由意識，震撼當時影壇，也顛覆傳統女性角色定位。在接下來的20年，成為大眾追捧的性感偶像。

碧姬芭杜息影後投入動物保育。（圖／Getty）

然而碧姬芭杜卻在巔峰之際宣布退出演藝圈，1973年拍完《The Edifying and Joyous Story of Colinot》便息影，她曾受訪表示：「我周圍的瘋狂總是讓我覺得不真實，我從未真正為明星生活做好準備。」之後積極投入動物保護活動，並於1986年創立了碧姬芭杜基金會。但她後來極力表達右派政治立場，甚至出現對少數族群的煽動性言論，飽受爭議，也曾因煽動種族仇恨而遭判罪。