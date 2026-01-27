法國下議院通過法案 禁15歲以下使用社媒

法國的下議院「國民議會」在26日以130比21票，壓倒性通過法案，禁止15歲以下的青少年與兒童使用社群媒體，成為在澳洲之後，第二個推動類似禁令的國家。

國會議員米勒表示，「結論很清楚，我們的孩子讀書更少、運動更少、睡得更少，而且互相比較。」

這項法案將會禁止青少年使用Instagram、Tiktok等社群平台，具有類似功能的其他性質平台，也通通不行。這項法案接下來還要送到上議院審議，再回到下議院進行最後表決。

廣告 廣告

法國總統馬克宏認為，社群媒體是青少年出現暴力行為的原因之一，因此希望推動這項禁令，最好是在今（2026）年9月的新學期開始時就上路。但許多法國青少年對「大人」的想法不以為然。

國中生波妮說，「我已經15歲了，但我還是會很生氣，因為我不覺得這真的有必要，大家都很享受用社群媒體，我不覺得應該對所有人（青少年）都禁止，13、14歲，年紀都夠大了。」

高中生菲力克斯指出，「當然要保護年輕人，但我們不能讓禁令逐步阻止青少年接觸資訊。」

也有民間團體認為，直接禁止兒童使用社群媒體做法太過極端，或許更好的方式是先要求平台負起責任，自行審查內容。

各國有不少研究發現，社群平台可能出現的暴力內容、網路霸凌與性犯罪，對青少年的身心健康有顯著影響。而要如何保障青少年吸收新資訊的權益，又保護他們不受危險內容的侵擾，是各國政府要面對的難題。