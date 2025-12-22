法國也有隨機傷人！男持刀逛大街威脅民眾 警開槍擊斃

一名男子在法國科西嘉島大街上持刀威脅民眾，遭警方開槍擊斃。翻攝X平台



台北市隨機攻擊事件引發社會關注，而在法國科西嘉島，20日也有一名男子持刀威脅路人和逛街購物的民眾，最後遭警方開槍擊斃，無人傷亡。

事發在科西嘉島阿雅克肖（Ajaccio）市，一名26歲男子持刀在大街上遊蕩，隨後進入一間商店威脅商家，再到另一間酒吧鬧事，警方獲報，立刻前往處理，不過當警方抵達現場時，男子已經離開酒吧。

警方立即找到該名男子，喝令他放下武器並使用電擊槍，但男子拒絕服從，還一步步朝向一名警員逼進，其他警員見狀立即開槍，將男子擊斃。所幸在這起事件當中，僅1名警員手部輕傷，其餘並無大礙。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez），由於聖誕節即將到來，已指示加強巡邏街道，保持最高警覺，也感謝警方讓事件落幕。

