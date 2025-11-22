法國也有「全民安全指引」! 保命緊急包放這些 3步驟教你如何躲過危機

法國總理府國防暨國家安全總處（SGDSN）正式推出《全民有責：應對各式風險行動指南》（Tous Responsables Face aux Risques, Agissons） 圖 : 翻攝自郝培芝臉書

[Newtalk新聞] 全台 9 百多萬家戶近日陸續收到政府發放的《台灣全民安全指引》，對此，我駐法代表郝培芝今 ( 22 ) 日也在臉書貼上了法國政府於 20 日發給民眾的 Tous Responsables （全民有責）安全指引做為參考。

郝培芝問候在法台灣朋友們，家中有沒有一個「以防萬一」的神奇包包？還表示法國政府這次真的認真了！

郝培芝借鏡瑞典及芬蘭兩國發放的相關手冊指出，法國總理府國防暨國家安全總處（SGDSN）正式推出《全民有責：應對各式風險行動指南》（Tous Responsables Face aux Risques, Agissons），目的是讓大家在災難來臨前，有備而戰。這可不是單純對付小感冒，而是包山包海——從自然災害、停電、能源危機，到網路攻擊，甚至軍事衝突，都要有準備。

廣告 廣告

Step 1：充分準備

危機來了前 72 小時，你的救命神器就是緊急包！建議裝這些：

- 6 公升飲用水（水比紅酒重要 ）

- 不易腐壞的食物（速食麵、罐頭通通上）

- 急救包 & 常用藥

- 手電筒 & 電池收音機（停電也能追新聞）

- 保暖衣物 & 一點現金

- 防水袋裝身分證影本

換句話說，地震、暴雨、停電或核事故來敲門，你至少不會手忙腳亂。

Step 2：防護到位

遇到災害要怎麼做？指南教你：

洪水來時，別傻傻開車上街

核事故？跟著地方政府走

重大事件時，會有 3 段共 1 分 41 秒的警示信號，手機還會自動通知

此外，停電、交通癱瘓、糧食短缺，甚至假訊息攻擊，都在防護範圍內。

Step 3：全民投入

國際局勢不太平，法國軍隊可能出動，但核武也不能保證萬無一失。指南提醒：認清現實 ≠ 恐慌

每個人都是國家韌性的一份子：後備軍人、消防義工、醫療與社福志工，甚至平常關心社區訊息、維持秩序的你、我，都在防線上。

小提醒，這不是恐嚇，而是智慧的「未雨綢繆」。準備得好，心裡就踏實，生活也能安心。

完整指南：

https://www.sgdsn.gouv.fr/publ....../guide-tous-responsables

查看原文

更多Newtalk新聞報導

澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....

喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈