法國乳業龍頭嬰兒奶粉疑含毒素 台灣列受影響國家之一
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯公司今天宣布，因擔心嬰兒配方奶粉產品含有毒素，正召回在法國、中國、澳洲、墨西哥等國銷售的多批產品。一名發言人告訴法新社，台灣也是受影響國家之一。
法新社報導，拉克塔利斯公司（Lactalis）表示，公司正主動召回6批Picot嬰兒奶粉，這些奶粉在藥房及大型零售店有販售，原因是供應商提供的原料中含有仙人掌桿菌毒素（cereulide）。
據報導，仙人掌桿菌毒素是一種可引起腹瀉及嘔吐的毒素。拉克塔利斯未公開受污染原料供應商的名稱。該公司公布了6個批號，但強調其他批次均安全。
一名發言人告訴法新社，除了法國以外，受影響國家包括澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果共和國、厄瓜多、西班牙、馬達加斯加、墨西哥、烏茲別克、
秘魯、喬治亞、希臘、科威特、捷克共和國和台灣。
據稱，在上述所有國家，僅召回「少數批次」。（編譯：陳正健）1150121
其他人也在看
台美關稅最後一哩路 「進口車調降」等3類別曝光
台美16日同步宣布達成關稅協議，對台關稅15%不疊加，美方232條款之半導體及其衍生品關稅獲最優惠待遇（MFN），台上述相關科技產業赴美自主投資2500億美元、另政府提信貸2500億美元。有媒體報導引述不具名官員說法，包括美國汽車、醫材、基改食品、美豬美牛等，相關細節最快數週內談妥，待雙方正式簽署後，「接下來立院政治攻防是一大考驗。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
台灣稅率15％讓中國氣噗噗! 郭智輝：因為美國把台灣當國家在談判
[Newtalk新聞] 台美關稅談判達成協議，美國對台對等關稅稅率上限15%且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，網路節目「筱君台灣PLUS」邀請前經濟部長郭智輝從政策決策者的視角解析15%關稅背後的談判邏輯與戰略意義。郭智輝指出，中國對於台灣能談出15%關稅的反應是「暴跳如雷」，因為只有國家才有如此條件，也就是說「美國把台灣當作一個國家在談判」。 郭智輝提到，他在內閣時也參與了談判的過程，開了逾400次會議是真的，內閣團隊是一體，分為兩個層級，一是資訊提供層，另一是決策層，之所以能談得這麽好是因為「與時俱進的情報搜集」，並不斷討論所有的因應對策，談判團隊是不眠不休，他在任部長時就從下午4點半在總統府談到晚上8、9點，接著賴清德總統再繼續與談判核心團隊從9點談到凌晨1點。 郭智輝表示，很開心最後談出最好的條件15%關稅且不疊加原有稅率，與日韓主要競爭對手國在同個基礎上競爭，台灣更是最早拿到232條款的最惠國待遇的國家，如果要給談判團隊打分數，就是超過滿分100分的120分，20分是團隊的堅忍不拔並超前因應。 郭智輝強調，反觀中國輸美稅率是47％，也觀察到這次中國對於台灣能談出15%關稅的新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 17
卓揆談鄭麗君9個月談判艱辛 稱多次聲音顫抖「但沒哭」
行政院副院長鄭麗君 率隊赴美關稅返台後，立刻開記者會，她聲稱，在商務部簽署 台美投資MOU，也向美國貿易代表署，確認未來數周，台美會接續完成對等貿易協議，待這兩份協議都簽署完成後，就完成最後一哩路。但具體談判細節為何？我拿什麼換取此次關稅，政院僅強調，簽署後會再對外界說明。 #台美關稅#15%#關稅談判#鄭麗君東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1
【明星聊愛車】紀欣妤喜收成年禮Lexus RX300休旅車 駕駛膝部空間舒適、安全輔助配備實用、自動煞車超有感
紀欣妤（艾莉兒）在綜藝節目上參與「狼人殺」單元，因反應快表現出眾受到關注，童心出道的她從5歲開始學習跳舞，曾是女團「A'N'D」一員，擅長跳舞的她，在社群發布的K-Pop舞蹈Cover影片，屢屢創下高流量，是相當有潛力的新生代。曾在選秀節目報名表上，填上「開車」是自己的專長，在18歲生日當天，收到了爸爸的禮物─Lexus RX300，這台車陪著她創造許多工作跟生活的足跡，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 56
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 230
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 329
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 30
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 17 小時前 ・ 6
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 46
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 289
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 83
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 51
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 11 小時前 ・ 46
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 62
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 155
澳網》爭議！大坂直美澳網戰袍太吸睛 前球王貝克質疑其言行不一
網球名人堂傳奇、六屆大滿貫得主貝克（Boris Becker），今對四座大滿貫得主大坂直美（Naomi Osaka）於澳洲網球公開賽的「水母」造型提出質疑，認為其服裝選擇與過去希望遠離媒體焦點的態度存在「矛盾」。大坂直美本次澳網首輪賽事，身著由知名設計師Robert Wun打造的「水母」主題服飾驚豔亮相，配以白色帽飾、面紗與陽傘，造型極為搶眼。這位兩屆澳網冠軍得主賽後透露，其服裝靈感源自童年觀看小威廉絲（Serena Williams）、大威廉絲（Venus Williams）與莎拉波娃（Maria Sharapova）等「網球時尚巨星」的成長經歷。儘管貝克在擔任TNT Sports評論員時，稱讚大坂直美的造型「極具標誌性」，但他同時指出：「這裡重要的是焦點應回歸運動本身。」他提及大坂直美曾在2021年法網以心理健康為由，暫停出席記者會以避開媒體聚光燈，如今卻以如此吸睛的裝扮登場，形成強烈對比。What’s your opinion….? https://t.co/UZ6nJI0qjE— Boris Becker (@TheBorisBecker) January 20, 2026「這麗台運動報 ・ 8 小時前 ・ 4