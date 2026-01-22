法國乳業龍頭嬰兒奶粉疑染仙人掌桿菌 食藥署：新安琪兒一批號、2.9萬罐預防性下架
繼雀巢奶粉之後，又有知名奶粉傳出品質疑慮！法國乳業龍頭Picot嬰兒奶粉疑含毒素，緊急宣布全球召回六個批號產品。食藥署今天（22日）表示，問題產品都沒有輸入台灣，但台灣業者啟動預防性自主下架另外兩批產品、共2萬9928罐。
法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯（Lactalis）公司近日宣布，因擔心嬰兒配方奶粉產品含有毒素，正召回在法國、中國、澳洲、墨西哥等國銷售的多批產品。一名發言人告訴法新社，台灣也是受影響國家之一。
據報導，仙人掌桿菌毒素是一種可引起腹瀉及嘔吐的毒素。拉克塔利斯未公開受污染原料供應商的名稱，但公布六個批號，並強調其他批次均安全。
衛生福利部食品藥物管理署今天發布警訊，台灣業者自主通報預防性下架嬰幼兒配方奶粉產品「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」，原因是產品疑無法排除使用污染仙人掌桿菌毒素的原料，基於對消費者健康安全高度重視，故主動通報並預防性自主下架。
食藥署食品組組長許朝凱告訴媒體，經查，國外宣布召回的六個批號，都沒有查驗登記紀錄，「換言之都沒有進入台灣」；但昨天半夜接到台灣業者自主通報，表示有產品要預防性下架。此外，已確認業者預防性下架的產品批次有輸台紀錄，食品消費紅綠燈列屬黃燈。
預防性自主下架的原因，許朝凱解釋，由於業者接獲法國通知，認為沒有辦法排除可能使用到仙人掌桿菌病毒污染原料，所以業者決定採用比較謹慎的方式處理，啟動通報，並預防性自主下架。
根據食藥署公布回收產品資訊，回收產品品名為「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」，批號8000003215，製造日期2024年11月23日、有效期限2027年11月16日。
許朝凱指出，規格是每罐900公克，共2萬9928罐自主回收；業者預防性自主下架兩批，其中一批仍在海上，尚未抵達台灣，至於另一批共計共計2萬9928罐，民眾手邊若前述批號產品，請立刻停止食用並辦理退貨。
食藥署表示，已要求輸入業者應依據食品安全衛生管理法第7條落實自主管理，確保輸入產品衛生安全並符合我國規定，如發現產品有危害衛生安全之虞，應通報所在地衛生局，以及配合衛生機關查察。
業者官網表示，在台販售的新安琪兒嬰幼兒產品均安全無虞，請消費者安心食用，因致力提供給消費者高品質的產品，自願將以下特定批號的產品，進行自願預防性回收：新安琪兒安哺1嬰兒配方 （批號8000003215） 效期 2027/11/16。
業者表示，已購買此批號產品的消費者請停止使用，帶產品罐身至原購買店家辦理退換貨事宜，或致電消費者服務專線：0800211807 （服務時間：周一至周五 9時30分至17時30分，周六日及國定假日除外）。
（責任主編：莊儱宇）
