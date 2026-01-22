法國乳業龍頭Picot嬰兒奶粉疑含仙人掌桿菌毒素 台灣列受影響國家

法國乳業龍頭Picot嬰兒奶粉疑含毒素，台灣列受影響國家之一。 圖：翻攝Lactalis官網

[Newtalk新聞] 法國乳製品龍頭拉克塔利斯（Lactalis）集團21日發布緊急聲明，該集團旗下營養部門（LNS）生產的多款嬰兒奶粉疑因原料遭受「仙人掌桿菌毒素」（cereulide）污染，正召回在法國、中國、澳洲、墨西哥等國銷售的多批產品。塔利斯集團發言人證實，台灣也是受影響國家之一。

綜合路透社和法新社報導，拉克塔利斯公司說明，公司正主動召回6批Picot嬰兒奶粉，這些奶粉在藥房及大型零售店有販售，原因是供應商提供的原料中含有仙人掌桿菌毒素。由於從某間國際供應商取得的原料「Omega 6 ARA」（花生四烯酸）檢測出仙人掌桿菌毒素，公司決定採取預防措施，主動回收受影響的6個特定批號。

拉克塔利斯集團表示，仙人掌桿菌毒素是一種由細菌產生的毒素，嬰幼兒若不慎攝入，可能會引發嚴重的嘔吐與腹瀉症狀。除了這6批特定產品外，其餘批次的奶粉均符合安全標準，消費者無須過度恐慌。據了解，這次事件起因於法國嬰幼兒營養專業協會發出的警訊，指出該項添加於奶粉中的營養成分疑遭污染。

拉克塔利斯集團發言人接受外電採訪時坦言，這次回收行動波及範圍甚廣，總計共有18個國家受影響。名單包括法國、台灣、中國、澳洲、墨西哥、西班牙、智利、哥倫比亞、剛果、捷克、厄瓜多、喬治亞、希臘、科威特、馬達加斯加、秘魯、摩納哥及烏茲別克，目前尚未確認相關批號是否已流入台灣市面。

雖然在各國召回的僅屬「少數批次」，但涉及嬰幼兒健康，各國監管單位已高度戒備。而這並非拉克塔利斯集團首次陷入食安風暴。身為全球最大的乳製品生產商之一，該集團在2017年至2018年間，就曾因旗下嬰兒奶粉遭「沙門氏菌」（Salmonella）污染，導致數十名嬰兒飲用後染病，當時被迫在全球範圍內進行大規模、毀滅性的產品召回。

