法國乳製品巨頭急召6批次奶粉 台灣也在名單

法國乳製品龍頭拉克塔利斯（Lactalis）召回6個批次嬰兒奶粉，原因是供應商原料中含有仙人掌桿菌毒素，食用可能引起腹瀉與嘔吐，集團發言人表示，共有18國受影響，其中台灣也在名單上。

根據《路透社》與《法新社》報導，法國乳製品龍頭拉克塔利斯（Lactalis）主動召回六個批次的Picot嬰兒奶粉，原因是供應商提供的原料含有仙人掌桿菌毒素（cereulide），這種毒素可能引起腹瀉與嘔吐。

拉克塔利斯集團發言人接受外電採訪表示，共有18國受到影響，除了法國外，還包括澳洲、智利、中國大陸、哥倫比亞、剛果共和國、厄瓜多、西班牙、馬達加斯加、墨西哥、烏茲別克、秘魯、喬治亞、摩納哥 、希臘、科威特、捷克及台灣。不過，他強調，各國召回的僅屬「少數批次」。

這並非拉克塔利斯首次陷入食安風暴。2017年至2018年間，旗下嬰兒配方奶疑似遭沙門氏菌污染，當時在全球大規模召回產品，台灣食藥署也曾公告要求輸入業者下架並回收相關產品。

針對此次台灣被列為影響國，目前尚不確定相關批號是否已流入市場，建議家長多加留意衛福部食藥署的最新公告。

