法國乳製品龍頭召回疑毒奶粉 「新安琪兒」預防性下架近3萬罐

生活中心／綜合報導

法國乳製品龍頭，拉克塔利斯集團發布緊急聲明，在全球召回旗下品牌的嬰兒奶粉，共6批次，因為合作的原料商提供的某批原料，被驗出有仙人掌桿菌毒素，孩子吃到可能會引起腹瀉與嘔吐，雖然沒有輸入台灣，但其他業者像是新安琪兒安，已經預防性下架，共2萬9千多罐。

法國乳製品龍頭拉克塔利斯集團，旗下品牌的嬰幼兒奶粉，在全球引發大規模回收，因為來自國際原料商提供的某批原料，被驗出有仙人掌桿菌毒素。

衛福部長石崇良說：「國外總部的通知，兩個批貨號受到仙人掌桿菌污染。有兩個批號，其中一批已經上市，另外一個批號並沒有進來，其中一個批號已啟動所有的下架措施。」

新安琪兒一批號、約2.9萬罐預防性下架。（圖／食藥署提供）









這回國際原料商出包，共有18個國家遭波及包括台灣，拉克塔利斯集團布召回旗下品牌的6個批號，從來沒有輸入過台灣，不過另一個品牌新安琪兒，因為無法排除原料污染風險，預防性下架嬰兒奶粉-酸化新配方，批號為8000003215，並啟動退費回收，數量共2萬9千多罐。

食藥署食品組長許朝凱說：「食藥署提醒民眾，請立即檢查家中的奶粉。如果屬於上述批號(8000003215)，請立即停止讓寶寶食用，並聯繫業者辦理退換貨。」

新安琪兒一批號、2.9萬罐預防性下架。（圖／民視新聞）









這回讓人擔憂的仙人掌桿菌毒素，特性耐高溫，即使用熱開水泡奶粉，也難以將毒素無法破壞，小朋友一旦吃到，容易出現嘔吐、腹瀉等症狀。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任 顏宗海說：「熱開水一些剛燒出來，也許溫度有80度、90度，像這種溫度的話，其實是沒辦法把仙人掌桿菌毒素破壞掉。萬一孩童吃到的話，他就可能會引起食物中毒，不管是急性腸胃炎，也會引起敗血症，甚至是要住院。」



事實上，法國拉克塔利斯集團的奶粉製品，2017年曾因食安問題遭食藥署下架，如今又發生原料疑慮，讓各國家長憂心忡忡。

