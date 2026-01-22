法國仙人掌桿菌奶粉流入台灣 新安琪兒預防性下架「批號曝光」

食藥署今日指出，新安琪兒自主通報預防性下架「安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」。（翻攝自新安琪兒官網）

法國乳製品龍頭拉克塔利斯集團21日發布緊急公告，疑因原料遭受「仙人掌桿菌毒素」汙染。我國食藥署今日指出，新安琪兒自主通報預防性下架「安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」。

綜合《路透社》《法新社》報導，拉克塔利斯集團（Lactalis）旗下的營養健康部門（LNS）指出，這次召回範圍主要針對在藥局及各大超市販售的「Picot」品牌嬰兒奶粉。由於檢出仙人掌桿菌毒素（Cereulide），公司決定採取預防性措施，主動回收受影響的6個特定批號，共有18個國家受影響。

廣告 廣告

食藥署今（22日）表示，昨（21日）晚間接獲端強實業股份有限公司自主通報2批「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」產品［批號：8000003215、8000003675（尚未輸入）］，因法國供應商拉克達利斯（LACTALIS INTERNATIONAL）無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，故啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線︰0800211807。

至於有關媒體報導，拉克達利斯宣布因可能存在源自供應商原料遭仙人掌桿菌物質污染之終產品，主動召回Picot品牌之6批嬰兒奶粉產品，經食藥署查明並未有Picot品牌查驗登記產品且未輸入台灣。食藥署針對前述嬰兒配方產品預防性下架事件，除發布消費紅紅綠燈黃燈外，並呼籲民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向端強公司進行退換貨。

疾管署說明，「仙人掌桿菌毒素（cereulide）為仙人掌桿菌（Bacillus cereus）可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。」

新安琪兒宣布預防性自主下架。（翻攝自新安琪兒官網）

新安琪兒昨日公告，「在台販售之新安琪兒嬰幼兒產品均安全無虞，請消費者安心食用。」同時自願將「新安琪兒安哺1嬰兒配方（批號8000003215）效期2027/11/16」的產品，進行自願預防性回收，至於已購買此批號產品的消費者請停止使用， 帶產品罐身至原購買店家辦理退換貨事宜。

更多鏡週刊報導

基隆中和路、復興路口出現1公尺深坑 市府急搶修「預計14時恢復通車」

16歲以上都有機會！500元運動幣26日起登記 抽籤時程、使用範圍一次看

黃國昌合體蔡正元自曝「祖源紫雲黃氏」 周軒：徹底放下太陽花的偽裝