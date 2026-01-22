法國仙人掌桿菌奶粉流入台灣 衛福部啟動下架措施、公布退貨專線

針對法國仙人掌桿菌奶粉流入台灣，衛福部長石崇良今天（22日）表示，台灣有2批貨號受汙染，衛福部已啟動下架措施，並公布退貨專線。（圖／陳凱貞攝）

法國乳製品龍頭拉克塔利斯集團昨發布緊急聲明表示，旗下營養部門生產的多款嬰兒奶粉，疑因原料遭受「仙人掌桿菌毒素」污染，目前已針對全球18個國家展開預防性回收，台灣受影響的為「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」。對此，衛福部長石崇良今天（22日）表示，台灣有2批貨號受到汙染，衛福部已啟動下架措施，並公布退貨專線。

繼國際食品大廠雀巢（Nestlé）的嬰兒配方奶粉，檢驗出仙人掌桿菌後，拉克塔利斯集團昨也自主向食藥署通報，因產品無法排除使用原料污染仙人掌桿菌毒素，預防性下架嬰幼兒配方奶粉產品「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」，該批號數量共2萬9928罐。

對此，石崇良今天下午在立法院受訪表示，衛福部昨天晚上接到該廠牌國外總部通知，有2批貨號受到仙人掌桿菌汙染，這2個批號沒辦法排除，所以主動通知下架回收。

石崇良表示，經衛福部徹查，有一個批號已經上市、另外一個沒有進來，衛福部已針對其中一個啟動下架措施，並公布專線，已經購買的民眾可以申請退貨。



