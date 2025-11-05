法國傳出蓄意開車撞人、10人受傷 被捕男子高喊「真主至大」

國際快訊示意圖。



法國傳出一起可能是伊斯蘭極端分子的恐怖攻擊。渡假勝地奧萊龍島（Île d'Oléron），週三有一名男子開車蓄意衝撞路人與腳踏車騎士，造成10人受傷，其中4人命危。行兇男子被捕時高喊真主至大。

法國《世界報》報導，根據法國檢方的聲明，一名35歲的男子已經依照「企圖謀殺」罪逮捕。他是奧萊龍島當地居民，有其他前科。儘管檢方指出該男被捕時高喊真主至大，法國當局目前尚未官方認定行兇動機，法國的國家反恐檢察署尚未介入。

事件發生在當地時間週三早上。一名居民向法國RTL廣播公司表示，她在大約早上9時45分時出門，結果在家門前看到一名受害者，以完全不自然的姿勢癱倒在街上。臉部遭受重創，鞋子拋飛。她說，她當時知道這是一起車禍，趕快打電話報警，結果警方表示他們正在處理另外兩起類似的事件。

奧萊龍島位於法國西南部的大西洋岸，是法國第二大島嶼，島上產業以旅遊觀光業為支柱，另外還有水產捕撈、養殖業等。

媒體報導，這行兇嫌連續撞人後還縱火焚車，強力拒捕，遭趕到現場的警方用電擊槍制伏才能抓捕。這名嫌犯有「非常多的前科」，大多與他長年酗酒吸毒的行為有關。

在年底進入聖誕節假期時，歐美經常發生死傷慘重的攻擊案。去年12月，德國馬格德堡發生一名沙烏地阿拉伯移民精神科醫師，在聖誕市集開車猛撞，造成205人受傷、5人死亡的慘案。德國檢方最後並未定性為恐怖攻擊。

