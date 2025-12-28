法國傳奇女星碧姬芭杜辭世 各界反應一覽

（中央社巴黎28日綜合外電報導）法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）逝世，享壽91歲，法國政治人物和影星陸續表達哀悼，路透社以下摘錄局部聲明內容。

●法國總統馬克宏

馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「她演過的電影、歌喉、耀眼名聲、姓名縮寫（BB）、憂傷、對動物的無私熱情，以及她化身瑪麗安娜（Marianne）的容顏，碧姬芭杜展現出自由生活樣貌。她代表法式生活，更散發普世光輝，她使我們深受感動。我們緬懷這位世紀傳奇」。瑪麗安娜象徵法蘭西共和國的價值。

●碧姬芭杜基金會

碧姬芭杜基金會（Fondation Brigitte Bardot）表示，「碧姬芭杜是享譽國際的影星與歌手，她放棄備受肯定的演藝生涯，將畢生心力投入動物保護和基金會。碧姬芭杜基金會僅此致敬這位非凡女性，為了締造對動物更友善的世界，她不惜付出一切，甚至拋下一切」。

●法國極右派政治人物巴德拉

法國極右派政黨「國民聯盟」黨魁巴德拉（Jordan Bardella）說，「今天法國人民失去一位深受他們喜愛、也令全世界驚豔的瑪麗安娜。碧姬芭杜是富有愛心、信念堅定且個性堅毅的女性。她是熱情的愛國者，也是畢生守護動物的動保人士，單憑她一人就展現出整個法國歷史時代，以及某種結合果敢與自由的理念」。

●法國動物保護協會

法國動物保護協會（SPA France）表示，「SPA向碧姬芭杜致敬，她不僅是傳奇人物，更是投入動保的熱情倡議者。從1970年代開始到她1980年代創立基金會以來，她畢生致力捍衛無法為自己發聲的生命。她堅定不移的付出使外界觀念開始轉變，更幫助動保取得重大進展…碧姬芭杜，謝謝你對世界做出的貢獻」。

●碧姬芭杜長年居住之地聖托倍

法國東南部城市聖托倍（Saint-Tropez）當局說道：「碧姬芭杜不只是法國影壇傳奇人物，更是國際知名人士，她將永遠與聖托倍緊密相連，她是我們最耀眼的形象大使。她的風采、個性及魅力，在我們市鎮歷史留下深刻足跡，連帶使聖托倍享譽全球。碧姬芭杜如今成為聖托倍共同記憶其中一環，我們必須加以珍惜。她將繼續活在我們市鎮精神的深處。」

●法國男影星皮耶阿狄悌

81歲的皮耶阿狄悌（Pierre Arditi）說，碧姬芭杜「不只是世界上容貌出眾的女性，她就是最美麗的女性。事實上，她現在依然是。她擁有男性至今難以展現的勇氣。她如此關懷動物…或許是因為她對男人、甚至所有男人感到失望，我可以理解。我們確實令人失望，我以男性身分自承不諱。」（編譯：洪啓原）1141228