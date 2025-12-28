法國傳奇女星碧姬芭杜逝世 享壽91歲

（中央社巴黎28日綜合外電報導）法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）逝世，享壽91歲，她的「碧姬芭杜基金會」（Fondation Brigitte Bardot）今天證實這項消息。

法新社報導，碧姬芭杜基金會發表聲明說，「碧姬芭杜基金會以無比哀痛的心情宣布，基金會創辦人兼主席、全球知名女影星暨歌手碧姬芭杜辭世。她選擇放棄備受肯定的演藝生涯，將畢生心力投入動物福利和基金會」。聲明稿未進一步說明碧姬芭杜的辭世時間與地點。

碧姬芭杜1956年主演「上帝創造女人」（And God Created Woman），使她一夕之間成為性感偶像，獲得「性感小貓」稱號。她之後陸續參與約50部電影演出，息影後在法國南部過著隱居般的生活。她在1986年成立碧姬芭杜基金會，致力於動物保護。（編譯：洪啓原）1141228