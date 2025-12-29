法國傳奇女星「性感小貓」碧姬芭杜逝世 享耆壽91歲

法國影壇傳奇「碧姬芭杜」，週日由她的基金會證實宣布，她已經離世，享耆壽91歲。「碧姬芭杜」年輕時因出眾的外表，成為1950及1960年代的性感象徵，後來在38歲時，選擇退出大銀幕，投身動保運動。如今她離世消息傳出，法國國內外影迷，紛紛哀悼。

1950與60年代法國「性感小貓」影星碧姬芭杜週日被證實已經過世，享耆壽91歲。（圖／達志影像美聯社）

法國傳奇女星碧姬芭杜於週日辭世，享耆壽91歲，消息由其基金會正式證實。這位1950至1960年代的性感象徵，以出眾外表和坦率性格風靡全球，曾與美國性感女星瑪麗蓮夢露相提並論。碧姬芭杜38歲時選擇退出演藝圈，全心投入動物保護運動，創立了以自己名字命名的基金會。她的離世消息傳出後，全球影迷紛紛表達哀悼之情，法國總統馬克洪也在社群媒體上致敬悼念。

廣告 廣告

碧姬芭杜以其獨特的身材曲線、濃眼線和性感嘟嘴成為法國電影海報上的標誌性人物，她代表了1950至1970年代法國電影中的女性解放與性自由精神。碧姬芭杜生前曾表示，她一直都是做真實的自己，即使在演戲時也不是在扮演別人，而是演繹自己。她勇於表達想法，成為了那個時代女性自主的象徵。

在演藝生涯中，碧姬芭杜共參演了47部電影。雖然她在英語電影中只出演過小角色，但這位法國偶像不需前往好萊塢就能贏得美國觀眾的心。她因法國電影「上帝創造女人」一舉成名並走紅國際，獲得「性感小貓」的外號。

然而，在38歲時，碧姬芭杜做出了讓許多人意外的決定，她選擇退出大銀幕，轉而成為反對虐待動物運動的先驅，並創立了碧姬芭杜基金會。她的突然離世讓許多粉絲感到難過，紛紛前往獻花表達敬意。有粉絲表示，碧姬芭杜為動物和女性所做的一切，以及她所代表的精神，她的坦率與直言不諱，都讓這個世界從此不同。這位粉絲難過地說無法繼續表達自己的感受。

值得一提的是，碧姬芭杜也是個充滿爭議的人物，她與法國極右翼的親近關係為其形象蒙上陰影。儘管如此，她作為表達自我的象徵已成為不朽的傳奇。法國總統馬克洪也在社群媒體上發文悼念這位法國影壇巨星，向她的一生致敬。

更多 TVBS 報導

「厭倦每天保持美麗」法國女星碧姬芭杜離世 拋下名利投身動保

快訊／2月前才傳烏龍死訊！法傳奇女星碧姬芭杜離世 享壽91歲

毛孩爸媽注意！網購「這款藥」恐噴45萬 合法標示一次看

飼主心碎見「白骨」！新竹狗園寵物慘死 「付5萬寄養」換悲劇

