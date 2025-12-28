法國傳奇女星 碧姬芭杜辭世 享耆壽91歲

法國傳奇女星「性感小野貓」碧姬芭杜逝世，享壽91歲。圖為2004年2月時碧姬芭杜的照片。（路透檔案照）

本報綜合外電報導

法國影壇傳奇女星碧姬芭杜逝世，享壽91歲，她的「碧姬芭杜基金會」昨天證實這項消息。

法新社報導，碧姬芭杜基金會發表聲明說，「碧姬芭杜基金會以無比哀痛的心情宣布，基金會創辦人兼主席、全球知名女影星暨歌手碧姬芭杜辭世。她選擇放棄備受肯定的演藝生涯，將畢生心力投入動物福利和基金會」。聲明稿未進一步說明碧姬芭杜的辭世時間與地點。

綜合外媒報導，芭杜出生於1934年巴黎，自少女時期便以獨特氣質進入時尚與影視圈，1956年主演「上帝創造女人」，使她一夕之間成為國際性感偶像，獲得「性感小野貓」稱號，影響西方流行文化與性解放觀念。她之後陸續參與約50部電影演出，成為20世紀影壇最具代表性人物之一。

1973年芭杜正式宣告息影，轉而投身動物保護運動，1986年成立碧姬芭杜基金會，長期倡導反對虐待動物、海豹獵殺等議題，在全球動物權益圈享有重要地位。息影後她過著相對低調的生活，在法國南部過著隱居般的生活。

值得一提的是，今年稍早曾有網路謠言稱芭杜已逝世，但她當時曾親自於社群媒體發文澄清仍健在，要求停止散播假消息。如今真實消息由基金會官方公布，讓世人再次緬懷她對影壇與社會的深遠影響。