「法國傳奇影后」伊莎貝雨蓓來台！難忘16年前與侯孝賢唱卡拉OK

伊莎貝雨蓓出席金馬影展活動。（圖／金馬執委會提供）





現年72歲的「法國傳奇影后」伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert），參演超過120部影視作品，曾兩度獲坎城影展與威尼斯影展影后，睽違16年再登金馬影展，帶著新作電影《女富豪的美麗與哀愁》來台灣宣傳，她回憶起上回來台，難忘與侯孝賢導演一起唱卡拉OK的體驗：「他唱中文和台語、我唱法文，玩得非常開心！」

伊莎貝雨蓓表示，從事表演工作仍然熱情不減的主因是不斷遇到很棒的劇組，挑選演出作品的標準是先看導演，認為電影雖然是眾人合力完成的作品，但導演的觀點和視角是她首要考量：「我很難想像《鋼琴教師》、《她的危險遊戲》由其他導演來導。」

伊莎貝雨蓓來台宣傳新片《女富豪的美麗與哀愁》。（圖／金馬執委會提供）

近年在台中接連演出舞台劇《櫻桃園》、《貝芮妮絲》，伊莎貝雨蓓直言演電影不需要花費什麼力氣，但舞台劇就要多花心力：「拍電影讓我覺得在攝影機前是被保護的；站在舞台劇的舞台上，反而讓我覺得脆弱，但能與觀眾直接連結也是很特別的體驗。」

旅行、閱讀、參觀博物館、進劇院看戲與看電影，都是伊莎貝雨蓓的休閒活動，笑說拍電影令她感到放鬆：「我覺得是工作環境讓我自然維持（凍齡）的狀態；這都是我人生的一部分，我喜歡讓我跳脫現實的形式。」很喜歡在巴黎欣賞的台灣電影《左撇子女孩》，直呼想去片中的臨江街夜市逛逛。



