法國傳奇影星碧姬芭杜辭世 享耆壽91歲

法國影壇傳奇女星碧姬芭杜的基金會28日發聲明，其創辦人暨主席碧姬芭杜已經逝世。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在社群媒體貼文，「她的電影、聲音、耀眼名聲與動物熱情，體現法國自由」。國際媒體及時發出訃聞，有些影迷聽到消息，來到芭杜住宅外遞上卡片與花束表示哀悼。

芭杜1934年出生於巴黎，1956年主演電影《上帝創造女人》走紅國際，片中她飾演一名年輕女子，追求個人慾望、無視傳統道德束縛，跳曼波舞的場面極其性感，挑戰1950年代父權社會對女性的期待；而她在電影中詮釋的角色，象徵女性自由與性感解放；演藝生涯超過50部電影、音樂劇與電視作品，成為法國文化偶像。

芭杜1973年39歲時退出影壇，因為厭倦被物化為性感象徵，不想「每天當美女」，加上曾於1960年26歲生日當天自殺未遂，最終選擇拋下名利，投入照顧流浪動物志業。

善待動物組織法國發言人高茨（Isabelle Goetz）呼籲，「若想向碧姬芭杜致敬，首先要做的是不再食用動物製品，不再穿戴動物製品，不再在閒暇時間做任何會傷害動物的事情。」

知名反捕鯨運動人士沃森（Paul Watson）與芭杜友誼與志業近半世紀，兩人1977年在加拿大海豹獵殺抗議中相遇，他認為芭杜會希望人們記得的她，是為動物權益發聲的人，而不是被封為性感小貓的她。

芭杜年輕時就反皮草還走上巴黎街頭示威，晚年持續反對皮草時尚，政治立場更偏極右翼，並曾發表對同志、穆斯林與移民的貶低言論，而5度因煽動種族仇恨而遭法國法院定罪。