法國傳奇影星「性感小貓」碧姬芭杜逝 享耆壽91歲

法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）驚傳逝世，享耆壽91歲。她的「碧姬芭杜基金會」28號發表聲明證實死訊，但並未透露辭世的時間與地點。一代傳奇巨星殞落，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也發文悼念。

碧姬芭杜靠1956年電影《上帝創造女人》在國際走紅，獲得「性感小野貓」稱號，大膽作風跟獨特魅力，讓她成為女性解放與自由的象徵，一度被拿來跟瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）相提並論。

不過1973年碧姬芭杜正值演藝事業如日中天之際，她選擇急流引退，轉而投入流浪動物保護工作，並在1986年成立「碧姬芭杜基金會」，致力於動物保育。

