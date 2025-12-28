法國傳奇「性感小野貓」碧姬芭杜驚傳逝世 享耆壽91歲
法國傳奇電影女星碧姬·芭杜（Brigitte Bardot）驚傳逝世，享耆壽91歲。其個人創辦的碧姬芭杜基金會今（28日）對外證實其死訊，震驚全球影迷。芭杜昔日被封為「性感小野貓」，她於1973年正式宣告息影後，投身於動物福利與保護事業，並在法國南部低調生活，如今她的離世也被視為一段傳奇的結束。
綜合外媒報導，芭杜自少女時期以出眾外貌和獨特氣質進入法國影視圈和時尚圈，1956年以電影《上帝創造女人（And God Created Woman）》爆紅，她的性感形象也成為該領域在國際間的一大象徵，還獲得「性感小野貓」封號，直接影響西方流行文化。在芭杜事業巔峰時期，在國際間知名度不輸瑪麗蓮夢露。
豈料，碧姬芭杜基金會今日證實她的死訊，享耆壽91歲。事實上今年法國社群上就曾傳出芭杜離世的消息，她當時還親自在社群平台發文澄清，強調自己還健在，請外界停止散播假消息。
芭杜1934年出生於巴黎一個富裕家庭，自幼接受嚴格天主教教育，曾就讀巴黎音樂學院學習芭蕾舞，夢想成為職業舞者。少女時期的她以驚艷外貌進入模特兒界，14歲登上《Elle》雜誌封面，並吸引導演羅傑瓦迪姆注意，兩人於1952年結婚。1956年，她主演瓦迪姆執導的經典電影《上帝創造女人》，一舉成名，展現青春與性感自由，震撼保守的1950年代法國社會。
在1960至1960年代，芭杜已成為法國影壇巨星。有多部作品中展現不一樣的風貌，更引領時尚潮流，包括「巴多領」與芭蕾平底鞋，均成為一種風格象徵。有評論家認為，芭杜的魅力在於矛盾交織，如自然又挑逗、隨性又精心，她的「性感小野貓」形象成為當代女性文化符號。而芭杜一生經歷4段婚姻，情感生活充滿傳奇色彩，她曾言「與其不情願地忠誠，不如不忠」。
芭杜在1973年、才39歲就宣布退出影壇，轉身投入動物保護，並在1986年成立基金會，積極反對虐待動物、皮草產業、捕鯨與鬥牛。晚年因支持極右政治立場及針對移民、伊斯蘭等言論引發爭議，使其形象從自由性象徵轉為保守爭議人物。儘管如此，她早期對自主與自由的追求，使她成為早期女性自主精神的象徵；芭杜曾坦言，「我不懂為什麼全世界還在談論我。」然而，不論爭議或光環，她始終是法國影壇的傳奇之一。
