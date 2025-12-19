法國公共債務創歷史新高 分析警告引發市場危機
（中央社記者曾依璇巴黎19日專電）根據最新數據，法國今年第3季公共債務達3兆4820億歐元（約新台幣128兆元），相當於國內生產毛額（GDP）的117.4%，達到法國在戰時或大規模疫情期間以外的歷史新高。分析師認為，若未出現改善跡象，不排除市場爆發危機。
法國國家統計及經濟研究局（INSEE）今天公布截至今年9月底的新數據，顯示法國公共債務相較上一季又增加659億歐元，達到法國在戰時或大規模疫情期間以外的歷史新高。
世界報（Le Monde）報導，各國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間大幅增加公共支出，之後多數國家都緊縮開支以減少債務，法國卻未成功做到這一點，財政赤字持續飆升，成了歐元區表現最差的國家之一。
根據法國國家統計及經濟研究局數據，法國公共債務一年內暴增1810億歐元，且似乎沒有跡象顯示會停止增長。法國如今在歐洲負債最多的國家中排名第3，僅次於希臘和義大利。
報導指出，這麼沉重的債務會對法國構成嚴重威脅，可能導致預算緩慢緊縮，以及爆發金融危機。
預算緊縮的風險在於國家預算逐漸被債務利息侵蝕，這種現象已經在發生，今年償債支出約520億歐元，相當於國家預算的8%；法國財政部估算，這個數字可能繼續增加，明年將達600億歐元、2028年達770億歐元。
比這更糟的情境是金融危機。盛寶銀行（Saxo Bank）在2026年預測中提到，這種狀況最快可能於明年1月發生。
凱投宏觀公司（Capital Economics）市場經濟專家高特曼（Jonas Goltermann）也說，在全球國債市場上，「法國是主要風險」。
理論上，法國要避免金融危機爆發，須重獲市場信心，證明自己能將年度財政赤字降到GDP的3%以內，這是穩定債務的必要條件。前總理白胡（François Bayrou）任內致力於2029年達成這項目標，卻在今年9月黯然下台，凸顯在政治實務上很難實現此一目標。
報導提到，根據目前的討論，預算案應把赤字從今年的5.4%於明年降到5.3%，現任總理勒克努（Sebastien Lecornu）希望盡力控制在5%以內，但要找到一項能同時讓右派、左派、執政黨支持者及投資人滿意的預算案並不容易。（編輯：謝怡璇）1141219
