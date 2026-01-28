法國加碼給烏幻象戰機! 歐洲為該向誰買風暴陰影吵架 烏再深入俄境打擊

法國擬提供幻影2000-5戰機及SAMP/T防空系統彈藥，強化烏克蘭防空與空中作戰能力。 圖：翻攝自 X @AlexXplore

[Newtalk新聞] 隨著俄烏戰事持續延燒，歐洲多國近期相繼釋出加碼軍援烏克蘭的訊號。法國正準備推出新一輪軍事援助方案，內容包括額外的幻象 2000-5 戰鬥機，以及 SAMP/T 防空系統所需的 Aster 地對空飛彈，以強化烏克蘭防空能力。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，基輔方面預期法國將交付 SAMP/T 與 Crotale 法製防空系統的彈藥，同時也提及長程打擊武器，外界解讀可能指向 SCALP-EG 巡弋飛彈。

SAMP/T 為法義聯合研製系統，具備攔截彈道飛彈與巡弋飛彈能力，而幻影 2000-5 戰機則具備多功能作戰特性，有助提升烏軍空防與制空優勢，以因應俄羅斯持續升高的無人機與飛彈攻勢。法國自 2022 年戰爭爆發以來，對烏軍援總額已超過 30 億歐元。

法國幻象 2000 戰機。 圖：翻攝自 騰訊網 星球調研室

不過，據《每日電訊報》披露，法國近期阻擋一項歐盟倡議，該方案原擬允許烏克蘭動用歐盟 900 億歐元防務貸款，採購英國製「風暴陰影」（Storm Shadow）巡弋飛彈。巴黎方面主張，相關資金應優先用於歐盟內部防務產業，以維持歐洲戰略自主。

風暴陰影與法國 SCALP-EG 實為同一款法英聯合研製飛彈，但法國仍堅持透過歐盟生產與採購體系進行。文件指出，至少 11 個歐盟成員國支持放寬採購規則、納入英國供應商，但最終遭法國否決。烏克蘭方面估計，2026 年仍需約 240 億歐元、來自非歐盟生產的武器裝備，包含防空系統與長程飛彈。

英國「風暴陰影」飛彈。 圖：翻攝自 NOELREPORTS X 帳號

近期，德國綠黨領袖布蘭特納（Franziska Brantner）也直言，俄羅斯總統普丁追求的並非和平，而是迫使烏克蘭「屈服」，呼籲德國政府提供更多防空系統，並重新評估供應「金牛座」（Taurus）長程巡弋飛彈的可能性。金牛座飛彈具備精準打擊深層目標能力，但柏林當局長期顧慮此舉恐使德國直接捲入衝突。

與此同時，烏克蘭對俄羅斯境內目標的深層打擊成效逐漸浮現。針對俄國石油煉油設施的攻擊已明顯削弱其能源收入，1 月行動可能導致俄石油與天然氣收入暴跌 46%，累計損失超過 1000 億美元。

俄國第二大煉油廠「基里希煉油廠」（Kirishi Oil Refinery）遭到烏克蘭無人機攻擊，該廠佔俄羅斯煉油總產能 6% 。 圖：翻攝自@Biz_Ukraine_Mag

衛星影像與 OSINT 分析也證實，烏軍於 2025 年 9 月 23 日發射的四枚火烈鳥（Flamingo）巡弋飛彈全數命中別爾哥羅德的 Skif-M 工廠，該廠為 Su-34、Su-35 與 Su-57 戰機生產精密工具的重要供應商，凸顯烏軍遠程打擊精準性。

此外，烏克蘭持續推進本土軍工發展。雖有網路流傳已成功「仿製」HIMARS 火箭系統，但官方資訊顯示，2025 年底公布的是概念相近、可整合自研彈藥的多功能導彈系統，尚未完全複製。此計畫旨在降低對美依賴、壓低成本，並為未來武器出口奠定基礎。

德國綠黨領袖布蘭特呼籲政府向烏克蘭提供金牛座（Taurus）長程巡弋飛彈，加強防空與遠程打擊能力。 圖：翻攝自 X @Heroiam_Slava