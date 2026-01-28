法國加碼給烏幻象戰機! 歐洲為該向誰買風暴陰影吵架 烏再深入俄境打擊
[Newtalk新聞] 隨著俄烏戰事持續延燒，歐洲多國近期相繼釋出加碼軍援烏克蘭的訊號。法國正準備推出新一輪軍事援助方案，內容包括額外的幻象 2000-5 戰鬥機，以及 SAMP/T 防空系統所需的 Aster 地對空飛彈，以強化烏克蘭防空能力。
烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，基輔方面預期法國將交付 SAMP/T 與 Crotale 法製防空系統的彈藥，同時也提及長程打擊武器，外界解讀可能指向 SCALP-EG 巡弋飛彈。
SAMP/T 為法義聯合研製系統，具備攔截彈道飛彈與巡弋飛彈能力，而幻影 2000-5 戰機則具備多功能作戰特性，有助提升烏軍空防與制空優勢，以因應俄羅斯持續升高的無人機與飛彈攻勢。法國自 2022 年戰爭爆發以來，對烏軍援總額已超過 30 億歐元。
不過，據《每日電訊報》披露，法國近期阻擋一項歐盟倡議，該方案原擬允許烏克蘭動用歐盟 900 億歐元防務貸款，採購英國製「風暴陰影」（Storm Shadow）巡弋飛彈。巴黎方面主張，相關資金應優先用於歐盟內部防務產業，以維持歐洲戰略自主。
風暴陰影與法國 SCALP-EG 實為同一款法英聯合研製飛彈，但法國仍堅持透過歐盟生產與採購體系進行。文件指出，至少 11 個歐盟成員國支持放寬採購規則、納入英國供應商，但最終遭法國否決。烏克蘭方面估計，2026 年仍需約 240 億歐元、來自非歐盟生產的武器裝備，包含防空系統與長程飛彈。
近期，德國綠黨領袖布蘭特納（Franziska Brantner）也直言，俄羅斯總統普丁追求的並非和平，而是迫使烏克蘭「屈服」，呼籲德國政府提供更多防空系統，並重新評估供應「金牛座」（Taurus）長程巡弋飛彈的可能性。金牛座飛彈具備精準打擊深層目標能力，但柏林當局長期顧慮此舉恐使德國直接捲入衝突。
與此同時，烏克蘭對俄羅斯境內目標的深層打擊成效逐漸浮現。針對俄國石油煉油設施的攻擊已明顯削弱其能源收入，1 月行動可能導致俄石油與天然氣收入暴跌 46%，累計損失超過 1000 億美元。
衛星影像與 OSINT 分析也證實，烏軍於 2025 年 9 月 23 日發射的四枚火烈鳥（Flamingo）巡弋飛彈全數命中別爾哥羅德的 Skif-M 工廠，該廠為 Su-34、Su-35 與 Su-57 戰機生產精密工具的重要供應商，凸顯烏軍遠程打擊精準性。
此外，烏克蘭持續推進本土軍工發展。雖有網路流傳已成功「仿製」HIMARS 火箭系統，但官方資訊顯示，2025 年底公布的是概念相近、可整合自研彈藥的多功能導彈系統，尚未完全複製。此計畫旨在降低對美依賴、壓低成本，並為未來武器出口奠定基礎。
更多Newtalk新聞報導
中共謠言滿天飛! 傳元老朱鎔基、胡錦濤死訊、還傳習遭張又俠「反殺」
(影) 各地解放軍全副武裝「進京勤王」? 京津唐高速被封 「這7字」害張又俠落馬....
其他人也在看
弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導民眾黨立法院黨團今（26）日下午召開記者會，由身兼黨主席的黃國昌親自宣布白營的軍購特別條例版本，預算相比行政院版的8年1.25兆，大幅降低至4000億元。黃國昌聲稱，台灣人從未把自由當成免費。民眾黨今日下午2時30分召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，由即將卸任立委的黃國昌親自主持，另外包含立委劉書彬、立法院黨團辦公室主任陳智菡與政策會執行長賴香伶將出席。陳智菡表示，軍事採購絕對不能只是漫天喊價而毫無監督，民眾黨團軍購特別條例共有五大特色，包含明確化採購項目、金額、各項籌獲期程、維持成本；合理化特別預算金額；一年一期編列，須提出採購與到貨進度之專案報告。陳智菡說，第四，遵守國防法，軍事投資建案應將工業合作項目納入規劃；第五，需提出財政衝擊影響評估。黃國昌指出，政策會與黨團過去這段時間進行多方諮詢，也非常感謝上週末多位陸、海、空軍將領參加諮詢會議，相信也承受極大壓力，因此為了保護這些將領，今天沒讓他們出席記者會；對於他們而言，自提版本就是給出白營的政策立場與價值主張。黃國昌稱，台灣人從來沒把自由當成免費，過去這幾年，人民付了高額納稅錢去做軍事採購，付了錢卻拿不到東西，試問沒拿到東西，要怎麼樣強化國家安全？台灣是要付錢就安全，還是拿到武器才能安全？這個問題他大概問了十次，迄今沒得到答案。原文出處：快新聞／弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費 更多民視新聞報導黃國昌立院最後一舞！民眾黨確定自提軍購特別條例 14:30最新說明都和黃國昌金釵有關！李有宜退黨、黃守仕退選 朱蕙蓉9字火大砲轟劉書彬當美參議員面「拿錯誤數據」批軍購 遭當場打臉民視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
中國加速對台備戰「密建2基地」！學者驚曝「藏身山後」內幕
政治中心／綜合報導中國近年持續加快對台灣軍事部署腳步，早在2021年，就有媒體揭露解放軍於福建漳州近海興建新的陸軍航空兵機場。台灣國防研究倡議（TDRI）共同創辦人溫約瑟指出，解放軍自2023年底起，又進一步在福建省漳州市龍海區草鞋店一帶新增兩處陸航設施，顯示其意圖透過分散部署，提升直升機調度彈性，同時利用地形掩護，降低遭我方精準打擊的風險。民視 ・ 1 天前 ・ 12則留言
國造潛艦"海鯤號"第6度海測 為確保潛航能萬無一失
南部中心／劉尹淳、陳凱茂 高雄市報導國造潛艦海鯤號，完成五次的浮航測試，相隔兩個月後，26日上午再度出海，進行第六度海測，軍事專家推測，應該是為了下一階段的潛航預作準備。其實，海鯤號要長時間在水下隱密航行，每次潛航前，必須經過四大步驟評估，合格後才能出海潛航，因此，六度海測，就是要確保，海鯤號未來出海潛航能萬無一失。來自台南的軍事迷，用油畫紀錄海鯤號出海，還特別帶來明信片分送軍事迷。（圖／民視新聞）國造潛艦海鯤號進行海測，警戒船、拖船帶領，緩緩現身在高雄港。大批軍事迷，帶著自製的國旗，開心揮舞旗幟，迎接海鯤號出港，還有北部軍事迷，前一晚提前南下等待。軍事迷表示，昨天到高雄是11點59分，很開心，期待可以看到，看到海鯤號，我們國造第一艘自己造的潛水艇。大批軍事迷，帶著自製的國旗，開心揮舞旗幟，迎接海鯤號出港。（圖／民視新聞）來自台南的軍事迷，用油畫紀錄海鯤號出海，還特別帶來明信片分送軍事迷。台南市社區大學老師張駿業表示，這是我們上一次11月28號畫的，一個寫生的畫作，分送給親友大家都覺得，這個蠻特別的，所以特別把它做成明信片，也帶到現場給一些軍事迷。海鯤號去年11月底，完成第五次海測，期間持續進行電力、聲納等系統整合，1月26號再度出海，進行第六次的海測，軍事專家預測，應是為了下一階段的潛航預作準備，包括呼吸管深度測試、50公尺淺水潛航，以及200公尺的深水潛航，都是測試的重點科目。軍事專家紀東昀表示，今天是第六次的出海，今天看起來，它仍然會來驗證，之前所做的這些調整。海鯤號如果要長時間在水下隱密航行，出任務前，就必須面臨嚴格的四大步驟評估，包括裝載規劃、裝載檢查、系統檢查、實際演練，整個過程更為複雜，軍事專家說，這也是第六次海測，海鯤號延遲兩個小時才現身的原因，但一切都是要確保未來出海潛航的安全。軍事專家紀東昀表示，整個交艦期程，目前看起來應該是可以趕得上，今年上半年完成，不過這個工程上當然要以安全為前提，要做很多很嚴謹的測試。對於今年上半年，海鯤號是否可以完成交艦，軍事專家也樂觀其成，認為相當有機會，期待在安全前提下，往下一階段的潛航測試邁進。原文出處：國造潛艦「海鯤號」第六度海測 為確保潛航能萬無一失 更多民視新聞報導F-16失聯黑盒子定位成功！深度2500公尺 國軍：天候轉好立刻打撈LIVE／傳將首度潛航！海鯤號第6度海測現場直擊國防特別條例五度遭擋！陳水扁談當年潛艦採購勸藍白：今天不買、明天買不到民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國軍春巡登場！ 陸軍海馬士.攻擊型無人機秀戰力
國軍春節加強戰備演訓，今天（27號）揭開序幕，首場由陸軍裝甲 586 旅和航空 602 ，展開震撼的地空整體作戰演練，除了甲車與直升機的協同作戰外，也首度納入，去年成軍的海馬士多管火箭系統，展現遠距精準打擊戰力。 #國軍春巡#陸軍海馬士#攻擊型無人機#秀戰力東森新聞影音 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
張又俠陽奉陰違？學者分析：台灣議題、軍事戰略與習「矛盾」
[Newtalk新聞] 美國保守派智庫「詹姆斯敦基金會」（Jamestown Foundation）26日刊登資深研究員、台灣學者湯廣正（K. Tristan Tang）撰寫的文章，指出中共中央軍事委員會前副主席張又俠遭到「清洗」的原因，根源於與總書記習近平在軍事政策及戰略目標上的分歧。文章分析這場政治鬥爭的深層原因，並對台灣問題的未來發展提出關鍵觀察。 湯廣正認為，張又俠作為中共高層軍事領導人，曾在軍隊現代化及國防戰略中扮演重要角色。然而，張與習在解放軍建設的優先事項及時間表上存在顯著分歧。習近平在其軍事政策中強調2027年達成「奪台能力」，而張則認為2035年後才是更為務實的目標，並未將習近平的2027年要求視為核心目標。 此一分歧不僅反映中共內部對軍事規劃的不同看法，也顯示出兩人在台灣議題上的戰略取向存在矛盾。習近平將台灣問題視為其政治遺產的重要部分，並以「加速統一」作為施政目標之一。然而，張又俠的觀點則偏向長期準備，認為應避免因過於激進的時間表而導致戰略風險升高。 文章進一步分析，張又俠的下台可能是習近平鞏固軍權、消除異己的一部分，但也凸顯出中共內部對台灣議題的路線分歧。這對台新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
民眾黨團自提軍購條例怪國防部 沈伯洋：他們軍事專家出什麼問題？
即時中心／潘柏廷報導民眾黨立院黨團昨（26）日下午正式召開記者會，向外界說明自提4千億軍購特別條例；儘管國防部今（27）日上午則召開記者會回應，但民眾黨團並沒有正面談刪除的內容，卻反問國防部列的無人機在俄烏戰爭常出包，更質疑國防部建軍規畫是指潛艦潛不下去。對此，民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋稍早受訪則回「這樣聽起來他們的回應是越回越糟糕，不知道他們的軍事專家出什麼問題？」。沈伯洋今日在立法院程序委員會散會後，接受媒體聯訪；針對民眾黨回應國防部一事，他表示，民眾黨已經寫一、兩個禮拜軍購特別條例，昨天民進黨團也開記者會回應，甚至他本人也直播、發文，「如果他們（民眾黨）要再回應，應該要有所準備，這樣聽起來他們的回應是越回越糟糕，不知道他們的軍事專家出什麼問題？」。接著，沈伯洋說明，無人機有分機密與非機密，因為民眾黨將品項寫在條文，但問題是機密能寫在條文嗎？等於是把所有進行的機密項目完全拿掉；第二，無人機款項寫300多億，跟ALTIUS目前國務院公布的11億美金的金額完全扣在一起。因此就民眾黨團的說法，很明顯不是在講列在上面的ALTIUS品項，沈伯洋問，如果今天聽起來的批評不是那個品項，第一問題是不是暗示台灣在機密品項，只要根據民眾黨團說的話大家是不是能查到哪一個型號，「這樣有沒有洩密的問題？」。更扯的是，沈伯洋說，民眾黨團批評俄烏戰爭那一款無人機，跟機密會議批評的一款無人機根本不一樣，「不專業的程序有多高，完全無視於正在進行的軍購項目，還搞錯品項，還把品項寫死在條文，讓以後採購遇到匯率、型號都沒辦法進行」。至於針對潛艦一事，沈伯洋認為，潛艦的測試本來就因為台船有所延期，所以還是按照原來規劃步調，「他們（民眾黨團）沒有考慮之前延宕的時間，請問這是不是又用假消息方式攻擊國防採購？」。原文出處：快新聞／民眾黨團自提軍購條例怪國防部 沈伯洋：他們軍事專家出什麼問題？ 更多民視新聞報導若立院強行通過民眾黨版軍購案？國防部揭後果：完全無法執行、甚至會有後遺症藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例朝20萬名防災士邁進 劉世芳：記者也能推動社會韌性民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
狠評民眾黨軍購條例「支離破碎」 政院：僅翻譯美對台軍售內容
民眾黨立法院黨團推出「保衛國家安全及強化不對稱戰⼒計畫採購特別條例」草案，行政院發言人李慧芝指出，在野黨所提草案版本，採購項目支離破碎，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 10則留言
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 497則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 45則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 76則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 18則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 133則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA／末節「大場面」5人吞T！太陽3主力缺陣仍險勝籃網
太陽今天主場迎戰籃網隊，後場因傷兵人手短缺，末節雙方爆發肢體衝突，共5人吞技術犯規，「鬼神」艾倫（Grayson Allen）關鍵時刻單打得分，太陽才以106：102險勝。 太陽主力後衛布克（D...聯合新聞網（運動） ・ 1 小時前 ・ 發表留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 173則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 164則留言