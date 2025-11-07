法國反對武力改變台海現狀 外交部：共促民主韌性

針對法國外交部長巴羅(Jean-Noel Barrot，另譯巴霍)重申法國反對使用武力片面改變台海現狀，外交部今天(7日)表示，外交部長林佳龍感謝並歡迎法國堅定支持以和平方式維持台海現狀，並多次在國內外公開場合強調台海和平穩定對全球安全與繁榮的重要性。

外交部指出，台、法共享民主、自由與人權等普世價值，雙方近年在經貿、科技、能源轉型及教育文化等領域交流成果豐碩；外交部將持續與法國及歐洲理念相近國家緊密合作，共同強化民主韌性，促進印太及全球的和平、穩定與繁榮。

巴羅5日出席國民議會外交委員會例行聽證會，他在應詢時表示，法國堅決反對任何使用武力或威脅使用武力片面改變台海現狀的舉措，並肯定法國與台灣在能源、電池、人工智慧及半導體等關鍵領域合作密切。他並指出，相關合作符合法國推動再工業化、提升競爭力及強化國家自主能力的政策。