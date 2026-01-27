法國向15歲以下禁用社交媒體邁出重大一步，馬克龍支持

根據該提案，一份被視為具有危害性的社交媒體名單將被列出，而這些平台將全面禁止15歲以下人士使用。 [Getty Images]

法國國民議會已支持一項禁止15歲以下青少年使用社交媒體的法案，此提案還獲得總統馬克龍（Emmanuel Macron）的支持。

週一（1月26日），下議院議員通過了法案的關鍵內容，以116票對23票表決通過。接下來，法案將送至上議院（參議院）審議。

若法案通過，年輕的青少年將無法使用Snapchat、Instagram和TikTok等社群平台。

法國此舉是全球日益加強限制兒童使用社交媒體趨勢的一部分，原因是越來越多證據顯示，社交媒體可能對心理健康造成傷害。澳大利亞去年底也通過了類似法律。

國民議會在週一至週二凌晨的會議中通過法案後，馬克龍稱其為「重大一步」。

他在社交媒體上呼籲政府加速後續程序，「以便此禁令能在下個學年開始時生效」。法國新學年於 9 月 1 日開始。

「我們孩子的大腦是不可用來出賣的。」馬克龍寫道。

作為法案提出人之一，議員羅爾・米勒（Laure Miller）告訴《世界報》（Le Monde）：「透過這項法律，我們要為社會劃下一條清楚的界線。」

「我們要傳達一件非常簡單的事：社交媒體並非無害。」她補充說。

「這些平台承諾讓人們更加緊密，卻造成分裂；承諾提供資訊，卻讓我們淹沒在資訊中；承諾娛樂，卻讓人封閉自我。」

上個月，馬克龍表示：「我們不能將孩子的心理與情緒健康交給那些一心只想從他們身上賺錢的人。」

根據新的法案文本，法國媒體監管機構將制定一份被視為具有危害性的社群媒體名單，全面禁止 15 歲以下的青少年使用這些平台。

除此之外，政府也會另外列出一份被認為相對較不具危害性的平台清單，但只有在父母明確同意的情況下才可供青少年使用。

法案中還包含另一項規定，即禁止高中學生在校內使用手機，而這項禁令目前已經在小學與初中實施。

如果法案正式通過，法國也必須就年齡驗證機制達成共識。目前已有一套針對成人內容的系統，要求18歲以上的使用者在瀏覽線上色情內容時必須證明其年齡，因此新規範可能會仿照或延伸此模式。

放眼歐洲，丹麥、希臘、西班牙及愛爾蘭也正考慮採取類似澳洲的措施，而英國政府本月較早前則啟動了一項針對禁止16歲以下使用社群媒體的諮詢程序，顯示此議題正成為多國共同面臨的政策趨勢。

這項法案的基礎源自米勒去年底起草的文本，她主持一個國民議會調查委員會，研究 TikTok等平台的心理影響。

此外，政府也被總統要求提出自己的立法版本，因為馬克龍將兒童與社交媒體議題視為其任期最後一年的一項核心議題。

自2024年馬克龍解散國民議會並舉行大選後，由於國民議會陷入懸峙狀態，他在國內政治中權力受到削弱。

這項社交媒體禁令則成為他難得重獲民意支持的機會。

該議題一度可能因馬克龍與前總理、現任反對聲量的加布列爾・阿塔爾（Gabriel Attal）之間的摩擦而受阻（米勒是阿塔爾所屬政黨議員）。但最後政府仍團結支持米勒的法案。

法案預計將於下個月在參議院審議通過。馬克龍表示，他已要求現任總理賽巴斯蒂安・勒科爾紐（Sébastien Lecornu）啟用「快速通道」程序，以確保法律能在 9 月前完成立法。

如果不使用快速程序，該法案幾乎不可能在因預算僵局而擁塞的立法議程中通過。

法案此前已因法國最高行政法院——國務院（Council of State）的意見而被重新修訂，以確保其符合法國與歐盟法律。

2023年，一項提出類似禁令的法案曾被法院裁定違反歐洲法律，因而無法實施。