法國哪來BBC？蕭美琴遭抹黑！ 林楚茵轟：造謠仔不懂裝懂該法辦
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）之邀，赴歐洲議會發表演說，成功推動台歐外交關係邁出重大一步，展現台灣堅定的民主信念與國際自信。然而，網路上卻出現假消息抹黑，聲稱「台灣花80億歐元買演講機會」。對此，民進黨立委林楚茵今（10）日在社群媒體發文痛批：「見不得台灣好的造謠仔就該法辦！」並逐條打臉荒謬說法，強調這是「不懂裝懂」的假訊息攻擊。
林楚茵指出，謠言內容荒唐可笑，「法國根本沒有BBC！」並反諷造謠者連「BBC」三個英文字母的意思都不清楚，British Broadcasting Corporation（英國廣播公司）怎麼可能是法國的？「連基本常識都沒有，還想評論外交政策？」她痛批，這種謊言除了暴露無知，也讓國家在國際上蒙羞。
林楚茵接著指出，「80億歐元」的說法更是離譜至極，折合台幣約近3,000億元。「普發現金一人1萬元都要編特別預算，而外交部114年總預算才319億元，且今年媒宣費、業務費、國際交流費還被藍白刪光，哪個部會拿得出這筆錢？」她質問：「造謠仔睜眼說瞎話貶抑台灣，是誰的指令？」
她更警告，這樣的操作不是單純誤傳，而是中共滲透輿論的「認知作戰」。林楚茵透露，自己先前訪法時也遭中國跟監，如今蕭美琴身為中華民國副總統，出訪行程低調保密，正是為避免「2024年捷克遭中國跟監車禍事件重演」。她怒轟：「是在野黨也跟氣噗噗的中共一樣，看不得台灣好嗎？」
林楚茵強調，蕭美琴此次演說是台灣外交的重要突破，駐歐盟代表謝志偉與外交部政務次長吳志中皆全力協助，「這是所有外交人員努力的成果，卻被假消息糟蹋，實在可恥！」她呼籲檢調單位儘速追查散布來源，讓「見不得台灣好的造謠仔」依法付出代價。
綠內部憂「總統因素」成初選變數？ 陳亭妃：賴清德是公共財
(影)議員問「盧秀燕是你媽？」中市府官員不敢答 翁達瑞批：滿朝盡是奴才！
