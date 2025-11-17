法國回收鈾出口俄羅斯 環保團體批不道德
（中央社巴黎16日綜合外電報導）環保團體綠色和平（Greenpeace）今天指出，儘管俄國克里姆林宮仍在烏克蘭作戰，但法國為了回收鈾再利用，仍將這些鈾運往俄羅斯處理。
綠色和平認為，雖然這項貿易是合法的，但在眾多國家試圖加強對俄羅斯政府制裁之際，法國這樣做法並「不道德」。
「綠色和平」表示，其成員昨天在英吉利海峽港口敦克爾克（Dunkirk）錄下一段影片，大約有10個貼著放射性標籤的貨櫃正在裝載上貨輪。
根據綠色和平說法，這艘名為「杜丁號」（Mikhail Dudin）的巴拿馬籍貨輪，經常將濃縮鈾或天然鈾從法國運送至俄國聖彼得堡（St Petersburg）。
但綠色和平又說，這批回收鈾是他們3年來首度觀察到的運送行動。
「綠色和平」法國核能專案負責人波耶（Pauline Boyer）向法新社表示：「這雖稱不上違法，但卻是不道德的。」
她又說：「法國應終止與俄羅斯國營核子企業 （Rosatom）的合約，這家公司過去3來占據烏克蘭的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）。」
國營的「法國電力集團」於2018年與「俄羅斯國營核子企業」子公司Tenex簽下6億歐元（約新台幣220.3億元）合約，以處理回收鈾。這項業務並未受到俄烏戰爭相關國際制裁的影響。
全球只有「俄羅斯國營核子企業」位於西伯利亞（Siberia）沙威斯基（Seversk）的設施，具備關鍵技術能將回收鈾轉為濃縮鈾。
回收鈾可以再處理，重新濃縮之後再利用。隨著國際市場鈾價上漲，電力公司若使用回收鈾越是划算。
根據「綠色和平」說法，俄羅斯送回法國的再濃縮鈾僅約10%，用於法國南部克呂阿斯（Cruas）核電廠，這是全法國唯一可使用回收濃縮鈾的核電廠。
法國能源部及法國電力集團，均未就這批貨物或其相關貿易問題回覆法新社的詢問。（編譯：紀錦玲）1141117
