法國國民議會立法 禁15歲以下未成年人使用社媒

法國「國民議會」通過法案，禁止15歲以下兒童與青少年使用社交媒體，法國總統馬克宏對這項議案「非常贊成」。

法國國會下議院，也就是「國民議會」，26日以壓倒性比數，通過「禁止15歲以下未成年人使用社交平台」法案，法案將送參議院審議。如果法案生效，那麼法國將成為全球繼澳洲之後，第二個禁止未成年者使用社群媒體的國家。法國總統馬克宏表示，下議院通過這項法案，是踏出了「里程碑的一步」。（葉柏毅報導）

根據法國法案審理規定，這項法案將提交到參議院審議之後，交回國民議會進行最後表決。法國政府希望能趕在2026年9月，新學年開學時，法案能夠生效。這項法案將禁止15歲以下青少年和兒童，使用網路社群媒體，以及嵌入其他平台內的「社交網路功能」，教育平台和網上百科全書除外。另外，法案中也禁止高中學生在學校使用手機。

法國中間派議員米勒表示，這是一場「為自由思想而戰的戰爭」，法國總統馬克宏也指出，社交媒體是導致青少年暴力行為的重要因素之一，這次的議案，是保護法國兒童和青少年的「重要一步」。

澳洲在去年12月，正式實施「16歲以下族群禁用的社群媒體」的禁令，涵蓋facebook、Snapchat、TikTok與YouTube等平台。而目前除了法國之外，英國、丹麥、西班牙和希臘等國，也正在研究相關禁令。