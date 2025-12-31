法國團隊操刀 新北淡水八里跨河煙火分3幕登場

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市跨河煙火今晚8時26分在淡水、八里區登場，由法國團隊操刀，煙火長達13分14秒，將分3幕施放3萬5520發。配合演唱會與市集，下午3時入場，4時交通管制，警方將實施安檢。

新北市政府水利局長宋德仁今天在市政會議報告，今年邀請曾操刀奧運的法國團隊 Groupe F 親自操刀跨年煙火，此團隊的作品也曾在法國國慶、杜拜哈里發塔跨年、雪梨港灣大橋新年等地展現。

宋德仁說，煙火預計今晚8時26分登場，長達13分14秒，將施放3萬5520發。以「萬花之河 冬之樂章」為主題，分成3幕融合火焰、光影、音樂、空間的煙火，與即將完工的淡江大橋相互輝映，以光影勾勒出淡江大橋獨特的建築美學。

水利局說，特別於淡江大橋上、下游採取「雙主場」施放模式，展現無死角的立體畫面，在淡水區或八里區包括，淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），以及八里側的左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、十三行博物館、八里左岸漫步廣場等10處最佳觀賞點欣賞煙火。

文化局長張䕒育表示，雙舞台表演場地位於淡水漁人碼頭觀海廣場，及八里永續環境教育中心前廣場，演出藝人包括蘇慧倫、蕭煌奇、動力火車、梁文音、以莉‧高露（Ilid‧Kaolo）、日本藝人樋口愛、韓國藝人華莎（HWASA）等。

交通局長鍾鳴時表示，動員公車業者以專車疏運人潮，呼籲民眾搭乘捷運，從紅樹林站轉淡海輕軌接駁至漁人碼頭。

市警局長方仰寧說，下午2時開始實施安全檢查，全面提升維安等級，由警察局動員逾500名警民力，構築結合「陸、空、科技」的嚴密防護網，確保活動在最高安全規格下順利完成。（編輯：陳清芳）1141231