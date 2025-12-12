法國培育迷你牛 降甲烷排放

牛與羊等紅肉動物，排放的氣體都會產生甲烷，其中又以牛的排放量最大，由於全球約有15億頭牛，因此牠們可說是地球上甲烷排放的主要來源之一。根據2022年一項統計，全球農業的甲烷排放量高達142公噸，比石油業高出3倍，占了現今暖化成因的三分之一。

聯合國氣候與清潔空氣聯盟秘書長奧圖表示，「就如我所說的緊急煞車或手煞車，如果我們快要撞上牆壁了，你不會只是輕拉一下，對吧？你會迅速地用力去拉，就是我們現在所置身的情況。」

為了減少氣體排放，紐西蘭曾在2022年到2024年，對畜牧業開徵「牛屁稅」；澳洲一家牧場也和新創企業合作，開發海藻飼料給牛吃，估計可以減少25%排放，對地球的助益不小；而法國諾曼地畜牧業，現在則是專注於開發體型較小的「明日乳牛」。

法國酪農說道，「我們刻意挑出體重較輕的牛，牠吃得較少，每天的排放也會較少，也不會影響到產量。」

在法國，牛隻的甲烷排放，約占10%的溫室氣體排放，比整個卡車業還多。明日乳牛就是體型大約550公斤、比一般600公斤正常體重的乳牛小一號的牛，光是改養較迷你的牛，對大幅降低排放就很有幫助。

法國酪農說明，「牛隻要進入這台機器，它會吸收牛兒排放的氣體，然後再集中到上面的煙囪。」

當地科學家和農民也在研究牛的遺傳基因，希望鎖定哪一種牛隻產生的甲烷較少，這些都要透過精準秤重每一份飼料，以及測量每一次的氣體排放來達成。

法國酪農指出，「我們都被指為元凶，因為我們是主要的溫室氣體排放者，所以如果我們能找到改進方法，我們就應該好好運用。」

除了挑選並繁殖體型較小的牛隻，法國也在嘗試將乳牛的母牛、跟肉牛的公牛進行配種，產出同時能提供牛奶和肉品的牛隻後代，也就是「雙用途」的未來牛，希望能減少2種族群在飼養跟資源上的雙重消耗。混種牛隻雖然還在實驗階段，但在法國這樣的肉品已經上市5年，並主要賣給工業客戶。

聯合國近期發布的「2025年全球甲烷現況報告」指出，2021年COP26上各國所承諾，要在2030年前削減全球30%甲烷，至今進度大幅落後，但也尚未到無力回天的地步。而各國也正加緊腳步，除了徵收牛屁稅、餵牛兒吃海藻飼料，美國加州大學戴維斯分校去（2024）年也開發一種藥丸，透過它來改變牛隻的腸道菌，減少或根本阻絕甲烷的排放。這些努力都希望能為地球帶來全新契機。