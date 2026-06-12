法國塞納河水質改善 釣客人數增加、年齡層下降

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住在巴黎郊區的德諾姆，起了個大早來到聖馬丁運河岸邊，拿著釣竿同時注視著河面下的動靜，這樣的釣魚場景，在許多國家都不陌生。不過德諾姆並沒有一直停留在固定的地點，而是到處走走看看，選好地方下手。

釣魚愛好者德諾姆表示，「關鍵就是機動性。要不斷到處跑，去發現新的地點，我是說真的去發現新的釣魚秘境。」

聖馬丁運河位在塞納河北側的右岸，從巴士底廣場一路延伸到維萊特科學城，連結塞納河的主流和烏爾克運河，是巴黎市民喜愛的戶外活動區域。也是塞納河整治成功20多年來，城市釣客們的聚集地。受到社群平台興起的影響，近年來釣客的年齡層有年輕化趨勢。15歲的希布就是新生代釣客之一。他們的特色是喜歡把釣魚的成果拍照或錄影，然後在IG等平台上向朋友炫耀。

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少年釣客希布指出，「最近的年輕人想要重新接觸大自然，而釣魚可讓他們稍微離開手機。」

除了站在河岸邊垂釣，也有業者提供所謂的船釣服務，並利用新科技讓搭船的遊客，在釣魚的樂趣之外，也能看到水面下的即時影像。但基於市府規範，這類活動限於巴黎市區以外。

船釣業者魯耶說，「我們很開心能讓客戶有這樣的體驗，讓他們整天都能看到水下的一切。能看到所有的魚類真的很神奇，像是鯰魚在船下游來游去，或是魚兒追著誘餌，都讓人覺得腎上腺素狂飆。」

巴黎城市釣魚的另一大特色，是釣客們在釣到魚之後，並不會帶回家烹煮，而是拍完照、錄完影就放回河裡。但即使如此，動物保護團體對這種休閒文化，仍舊相當不以為然。

動物都市計畫協會創辦人桑妍指出，「事實上，釣魚給動物帶來痛苦，魚而即使被放生也是受傷狀態。牠們感受到的緊張壓力，來自於被強制帶離原來的環境，而造成缺氧，這都違反了自然。」

對此，巴黎市政府希望能在釣魚愛好者團體，以及動保團體之間取得平衡，目前並沒有制定更嚴格規範的計畫。

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