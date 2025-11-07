法國外長重申「反對武力片面改變台海現狀」 林佳龍表達感謝

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）去年9月上任至今，已數度對台海議題公開發表意見，日前於法國國民議會外交委員會例行聽證會中，再度強調反對任何使用武力或威脅使用武力，片面改變台海現狀的舉措，並肯定法台在多個關鍵領域合作密切，符合推動再工業化等政策。對此，我國外交部今（7）日傍晚轉述，部長林佳龍感謝並歡迎法國堅定支持以和平方式維持台海現狀。

據媒體報導，巴霍4月上旬曾在法國參議院外交及國防委員會召開的外交部長例行聽證會上，首度在國會針對台灣議題公開發言，法國雖尚未有政府官員訪台，但台法官方機構交流密切，而法國雖採取一中政策，但法國反對單方片面以武力或威脅改變台海現狀，且無意改變此立場。6月中旬，巴霍在例行院會「政府時事總質詢」中表示，法國支持台灣參與國際組織工作，只要尊重法國「一中政策」，法國政府也不斷呼籲支持台灣以觀察員身分，重新參與世界衛生組織（WHO）工作。

外交部今日傍晚發布新聞稿指出，巴霍5日出席國民議會外交委員會例行聽證會，會中應詢表示，法國堅決反對任何使用武力，或威脅使用武力片面改變台海現狀的舉措，並肯定法國與台灣在能源、電池、人工智慧（AI）及半導體等關鍵領域合作密切，相關合作與法國推動再工業化、提升競爭力及強化國家自主能力的政策切符。

外交部轉述，林佳龍感謝法國堅定支持以和平方式維持台海現狀，並多次在國內外公開場合強調台海和平穩定對全球安全與繁榮的重要性。台法共享民主、自由與人權等普世價值，雙方近年在經貿、科技、能源轉型及教育文化等領域交流成果豐碩。外交部將持續與法國及歐洲理念相近國家緊密合作，共同強化民主韌性，促進印太及全球的和平、穩定與繁榮。

