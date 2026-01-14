法國外長：駐格陵蘭領事館2/6開始運作

美國放話要獲得格陵蘭近日備受討論，法國今天(14日)表示將於2月6日在格陵蘭設立領事館，並說此舉是在這塊具有戰略價值的丹麥領土放出政治訊號。

丹麥外交部長14日將和美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)、美國副總統范斯(JD Vance)於華府會面，討論格陵蘭議題。

美國總統川普重返白宮後，便不斷提到取得格陵蘭。格陵蘭目前是丹麥領土，但享有高度自治地位。

法國外交部長巴霍(Jean-Noel Barrot)告訴法國RTL廣播電台，在格陵蘭設立領事館的決定是去年夏天就拍板，當時法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)訪問格陵蘭，並決定以此表達對格陵蘭的支持。

巴霍說，他去年8月走訪格陵蘭推展設立領事館的計畫，法國駐格陵蘭領事館將於2月6日開始運作。巴霍表示，「這是一個政治訊號，與希望在格陵蘭，包括在科學方面，發揮更大作用有關」，「格陵蘭並不想被美國擁有，或被美國治理，格陵蘭已經決定選擇丹麥、北約和歐盟」。(編輯：宋皖媛)

