法國央行總裁請辭6月卸任 較任期屆滿提前18個月

（中央社巴黎9日綜合外電報導）法國中央銀行法蘭西銀行（Bank of France）今天宣布，總裁戴加祐將於6月卸任。這比他原定明年底任期屆滿提前了18個月。法國央行總裁兼任歐洲央行（ECB）管理委員會成員。

法新社報導，戴加祐（Francois Villeroy de Galhau）透過聲明表示：「我領導法蘭西銀行及為歐元服務的接近11年經歷，在現在和未來都會是我公職生涯的榮耀。」聲明當中未說明他辭職原因。

廣告 廣告

根據法新社所見戴加祐寫給法國央行職員的1封信，他表示是在「完全個人自主下」做出請辭決定，並已於幾天前告知法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde），「6月初（卸任）提供充分時間來從容安排我的接任人選」。

現年66歲的戴加祐曾任法國巴黎銀行（BNP Paribas）高層，他在2015年被任命為法國央行總裁，6年任期在2021年屆滿時獲得續任。他表示離職後將出任法國兒童慈善機構「歐特伊學徒基金會」（Fondation Apprentis d'Auteuil）主席。（編譯：張正芊）1150209