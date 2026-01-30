法國女議員慶祝連任 遭前參議員下藥企圖性侵！判決出爐

法國巴黎卻爆出一起讓全國震驚的「背叛之酒」醜聞。（示意圖／翻攝自pexels）





法國巴黎爆出政壇醜聞！時任參議員格里奧當時對女議員喬索下藥，企圖性侵對方。判決出爐後，格里奧不僅丟了官職，更必須為自己的所作所為付出代價。

慶祝連任卻遭下藥

根據《BBC》報導，整起事件發生在2023年11月，當時50歲的女議員喬索受到68歲老友、時任參議員格里奧的邀請，前往他在巴黎的公寓慶祝其連任。喬索回憶，當時她喝下一杯香檳後，身體立刻感到強烈不適，且格里奧看她的眼神變得極其詭異且執拗。她當時忍住不適，強撐著離開公寓，並在同事協助下就醫，結果毒理報告顯示她血液中的藥物成分，竟是正常娛樂劑量的3倍之多。

廣告 廣告

喬索心有餘悸地表示，當時她最怕被對方發現自己處於虛弱狀態，因為那樣可能會被強迫躺下，後果不堪設想。

辯稱誤拿杯子否認性侵意圖

面對多項指控，格里奧在法庭上承認，飲料中確實含有藥物，但辯稱整件事是個「愚蠢的意外」。格里奧解釋自己當時正處於憂鬱期，原本是打算前一天晚上自己服用，結果沒吃成，第二天晚上招待喬索時，竟然「誤將」杯子給了對方。

格里奧在庭上表現出懊悔，強調對自己的魯莽感到厭惡。但法官詢問他為何曾在網路上多次搜尋毒品及迷藥的資訊時，他卻以「完全不記得」或「身為政府成員需關心所有時事」等理由搪塞。

巴黎法院週二（27日）正式做出宣判，認定格里奧為了性侵目的而向他人施用非法藥物的罪名成立。法官判處他4年監禁，其中18個月必須入獄服刑，且須支付5000歐元（約新台幣187,190元） 給喬索作為精神賠償，律師則表示將提起上訴。

此外，格里奧在案件曝光後已被所屬政黨停職，並於去年10月辭去參議員職務。喬索在判決後表示如釋重負，她現在已成為反對「化學控制性侵」的領袖級倡導者，積極加入相關協會。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

印度集體性侵案！女童昏迷大出血 施暴者仍有1人在逃

鍾愛阿公？他「空地性侵8旬翁」3度遭捕 受害者全長者

梁育誌性侵殺害馬國女大生逃死！家屬1600字痛訴司法

