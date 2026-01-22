法國奶粉染仙人掌桿菌 台灣新安琪兒1批號預防性下架

我國食品藥物管理署公告，業者主動通報「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」預防性下架，原因為終產品疑無法排除使用原料遭仙人掌桿菌毒素污染。法國乳製品龍頭拉克塔利斯集團(Lactalis)21日發布緊急聲明，旗下營養部門生產的多款嬰兒奶粉因原料污染問題，已針對全球18個國家展開預防性回收，台灣亦在回收範圍內。

食藥署公告顯示，業者基於對消費者健康安全的高度重視，決定主動通報並預防性自主下架該產品。回收產品為「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」，批號8000003215，規格為900公克乘以12罐裝，製造日期為2024年11月23日，有效期限至2027年11月16日。該產品由法國製造廠商CELIA LAITERIE DE CRAON生產，供應廠商為LACTALIS INTERNATIONAL。

根據《路透社》(Reuters)與《法新社》(AFP)報導，拉克塔利斯集團旗下的營養健康部門(LNS)指出，召回範圍主要針對在藥局及各大超市販售的「Picot」品牌嬰兒奶粉。集團聲明中強調，從某間國際供應商取得的原料「Omega 6 ARA」(花生四烯酸)檢測出仙人掌桿菌毒素(Cereulide)，因此決定採取預防措施，主動回收受影響的6個特定批號。

拉克塔利斯集團表示，仙人掌桿菌毒素是一種由細菌產生的毒素，嬰幼兒若不慎攝入，可能會引發嚴重的嘔吐與腹瀉症狀。集團強調，除了這6批特定產品外，其餘批次的奶粉均符合安全標準，消費者無須過度恐慌。

食藥署已要求輸入業者應依據食品安全衛生管理法第7條落實自主管理，確保輸入產品衛生安全並符合我國規定。若發現產品有危害衛生安全之虞，應通報所在地衛生局，並配合衛生機關查察。

回收產品資訊如下：

品名：新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方

批號： 8000003215

規格：900公克x12

製造日期：2024/11/23

有效日期：2027/11/16

製造廠商：CELIA LAITERIE DE CRAON

供應廠商：LACTALIS INTERNATIONAL

產地：法國

