法國奶粉驚爆毒素！全球18國緊急召回 台灣也在名單內

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

法國乳製品巨擘拉克塔利斯公司（Lactalis）昨（21）日宣布，因部分批次嬰兒配方奶粉疑似受到仙人掌桿菌毒素（cereulide）污染，目前已在包括法國、中國、澳洲、墨西哥及台灣等多國展開緊急召回。

Picot嬰兒奶粉疑似受到仙人掌桿菌毒素（cereulide）污染。（示意圖／Pexels）

公司指出，受影響的產品為Picot嬰兒奶粉，共計6個批號，主要在藥房及大型零售通路販售。拉克塔利斯強調，其他批次產品均經檢驗確認安全，召回措施屬「預防性行動」。

廣告 廣告

根據法新社報導，除了法國本土外，受影響國家包括澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果共和國、厄瓜多、西班牙、馬達加斯加、墨西哥、烏茲別克、秘魯、喬治亞、希臘、科威特、捷克共和國以及台灣。在這些市場，僅有「少數批次」產品被列入召回範圍。

目前，拉克塔利斯尚未公開受污染原料供應商的名稱。各國監管機構已呼籲消費者檢查手中奶粉批號，若屬於召回範圍，應立即停止使用並聯繫購買管道退貨。

仙人掌桿菌毒素是一種耐熱性強的細菌毒素，可能引發腹瀉、嘔吐與腸胃不適，即使以沸水沖泡也難以完全消除。雖然目前尚未有消費者健康受影響的通報，但事件已引起各國高度關注。

更多FTNN新聞網報導

巴黎老公寓突崩塌！50人慶生現場宛如「大怒神」急墜 坍塌原因曝光

奶粉疑遭毒素汙染！嬰幼兒食用恐噁心嘔吐 雀巢緊急回收相關產品

未成年社群管制升溫 法國擬限制15歲以下禁用社群媒體

