法國妹驚：台灣薪水很不錯！「努力就有錢」網熱議

法文老師Kassandra近日接受訪問表示，「讓我震驚且我沒有預料到的是，台灣的薪水真的很不錯」，認為只要努力，薪水就不會太差。對此，她指出台灣人工作很努力且工時長，但意外很適合她的個性，還透露自己結識一位台灣男生，現在已經交往多年，感覺已經無法脫離台灣了。





Kassandra來台當法文老師，驚訝表示「台灣薪水真的很不錯」。（圖／翻攝Youtube頻道《Stopkiddinstudio》）

Kassandra近日接受《不要鬧工作室》訪問，她直言「讓我震驚且沒有預料到的是，我在台灣的薪水很不錯」，並認為台灣人工作都很努力，只要願意付出、接受較長工時，在台灣就有機會賺到錢，影片曝光後引起網友熱烈討論。Kassandra表示她在台灣生活後，自己一天有近一半時間在通勤，往返於學校和家教課程之間，不過她相信只要願意努力，就會獲得相對應的報酬，主持人對此觀點展現保留態度，並坦言應該是因人而異，因為自己就並非如此。





法國妹子震驚「薪水很不錯」 她曝台灣「工時長＝報酬多」掀網熱議！

台灣跟她的各種連結已經太多了，連本人都覺得無法跟台灣脫離關係了。（圖／翻攝Youtube頻道《Stopkiddinstudio》）

Kassandra覺得自己跟台灣的緣分真的很奇妙，她最初是在韓國認識了一位朋友，為了探望她才第一次來台灣，結果一來就愛上這裡的美食；後來她回法國當法文老師，教了一陣子才發現，班上居然有一半學生都是台灣人，經過了解後才得知原來公司老闆是台灣人；更誇張的是，她後來認識了一個台灣男生，兩人當了很久的朋友才開始約會，現在已經正在交往了。這一連串的巧合讓她忍不住坦言，「感覺我已經無法跟台灣脫離關係」。她現在定居在台灣教法文，並說明她其實在正式搬過來之前，就已經因為太愛台灣的美食，前後跑來7次了，而且在台灣找素食、水果真的很方便，「因為我真的很喜歡水果，這裡有很多厲害新鮮的水果。所以當我第一次來的時候，我前四天都在吃水果，一整天都在吃」。





