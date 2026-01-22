法國嬰兒奶粉疑含毒素 台灣「新安琪兒」預防性下架

法國乳製品大廠拉克塔利斯宣布全球性召回6批次嬰兒奶粉，因原料疑遭仙人掌桿菌毒素污染。（示意圖／Pexels）





法國乳品巨頭拉克塔利斯集團（Lactalis）於昨（21日）發布聲明指出，其旗下營養部門因從國際供應商取得的原料「Omega-6 ARA」（花生四烯酸）被檢出含有由仙人掌桿菌產生之毒素「Cereulide」，決定在全球18個國家與地區主動召回六個特定批次的嬰兒配方奶粉產品。該毒素可能引發嬰幼兒嘔吐及腹瀉等不適症狀。目前受影響國家名單包括法國、澳洲、中國、哥倫比亞、西班牙、墨西哥、台灣等多國市場。

新安琪兒特定批號自主下架

我國衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）指出，國內業者主動通報，一批進口的「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」成品，因無法完全排除其所使用原料可能涉及仙人掌桿菌毒素污染風險，基於消費者健康安全考量，已採取預防性自主下架措施。

食藥署說明，此次下架僅限於單一批號產品，數量約2萬9928罐，相關作為屬預防性處理，並非確認產品已遭污染。主管機關已要求輸入業者依《食品安全衛生管理法》第7條規定，落實自主管理責任，後續若發現有危害食品衛生安全之虞，應即時通報所在地衛生局，並配合相關查察作業。

回收產品資訊如下：

品名：新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方

批號：8000003215

規格：900公克 × 12

製造日期：2024年11月23日

有效日期：2027年11月16日

製造廠商：CELIA LAITERIE DE CRAON

供應廠商：LACTALIS INTERNATIONAL

產地：法國

新安琪兒公告。（圖／翻攝自新安琪兒官網）

新安琪兒公告：其他產品安全無虞

品牌方面，新安琪兒於官網發布聲明指出，除上述特定批號產品外，其在台販售的其他嬰幼兒奶粉均符合安全標準，請家長放心使用。針對已購買該批號奶粉的消費者，建議立即停止使用，並可持產品罐身至原購買通路辦理退換貨。

