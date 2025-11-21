法國孩子不會在烏克蘭作戰犧牲

（德國之聲中文網）法軍最高將領、總參謀長曼東(Fabien Mandon)上將11月18日在各地市長會議上說：“如果我們不願失去自己的孩子而導致國家陷入動蕩，那麼我們就處於危險之中。”曼東認為，以法國所擁有的知識、經濟實力與人口規模，足以威懾莫斯科政權，“但我們缺乏的是承受苦難從而捍衛自身尊嚴的精神力量”。這位法軍最高將領還在會上呼籲各地市長在各自轄區內就此展開討論。

曼東的這番言論在法國國內引發軒然大波。許多反對派政治人物都出面譴責了曼東的說法。左翼民粹領袖梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)在社媒發帖說，“敦促市長或其他任何人為未經任何人決定的戰爭行為做好准備，並非他的職責。”右翼民粹陣營的舍努(Sébastien Chenu)也認為，曼東發出此類警告涉嫌“越權”。

11月21日，面對持續發酵的爭議，法國政府也出面做出解釋。在法國電視一台(TF1)的節目中，政府發言人布雷容(Maud Bregeon)說：“我們的孩子不會在烏克蘭作戰犧牲。”她強調，法國目前擁有一支職業化的軍隊，同時也說：“我們不能忽視這樣一個事實，那就是一些士兵已經在海外行動中喪生。”布雷容證實，政府正在考慮引入志願兵役制，“但我們還沒有到那一步”。

作者: 德正 (法新社)