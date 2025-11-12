法國宣布投入42億歐元 強化軍事太空領域戰力

記者廖子杰／綜合報導

法國總統馬克宏12日宣布新太空戰略計畫，表示將追加投入42億歐元（約新臺幣1535億元）預算，強化法國軍事太空領域戰力，藉此抗衡俄「中」等潛在對手的衛星威脅，從而確保太空安全。

「法國國際廣播電臺」（RFI）報導，馬克宏12日前往法國西南部城市土魯斯，出席法軍太空指揮部總部新大樓的揭幕儀式，並在演說過程中公布上述消息。他直言，在俄「中」等對手的持續威脅下，太空已不再是避風港，而是全新的戰略競爭場域，「今日的戰爭已在太空展開，未來的衝突也必從該處開始」。

為此，馬克宏表示將額外撥款42億歐元資金，旨在2030年前進一步增強法國軍用太空領域能力，以確保在快速演變的全球地緣競爭中，保持戰略自主與行動自由，並維繫自身乃至歐洲在該領域的優勢地位和利益；儘管他並未詳述具體細節，但透露接下來將優先著重開發具備可重複使用、低成本特性推進系統，和高推力發動機的新一代運載火箭等關鍵技術與裝備，實現技術突破和自主創新。

同時馬克宏也強調，在當前歐洲太空產業體系仍相對脆弱情況下，需要全力扶持、鼓勵本土相關企業在全球航太市場保持競爭力；「依賴任何大型第三方企業或太空巨頭都是不可接受的」，做好準備，是所有軍事行動能取得成功的必要條件。

最後馬克宏還補充，鑑於德國同樣於9月底宣布將投入350億歐元（約新臺幣1.2兆元），強化太空安全等能力，兩國現正積極展開合作，加速發展太空情監偵能力，且利用達利思公司研製的「曙光」（Aurore）雷達系統，加強監控太空潛在威脅動態。

